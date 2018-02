L’Isola dei famosi 2018 | Craig Warwick parla dello scandalo droga e dell’accordo tra Eva

Rosa Perrotta in lacrime alL’Isola dei Famosi : il fidanzato Pietro Tartaglione le fa una sorpresa : Rosa Perrotta festeggia il compleanno all’Isola dei Famosi: la naufraga scoppia a piangere dopo la sorpresa del fidanzato Pietro Tartaglione Un compleanno decisamente diverso quello di quest’anno per Rosa Perrotta. L’ex tronista di Uomini e Donne ha festeggiato infatti sull’Isola dei Famosi i suoi 30 anni, lontano da famiglia e fidanzato. A consolarla, però, c’ha […] L'articolo Rosa Perrotta in lacrime ...

Malore Elena Morali alL’Isola dei Famosi : come sta ora : Elena Morali sta di nuovo male a L’Isola dei Famosi E’ da poco terminata una nuova puntata del daytime de L’Isola dei Famosi. E stavolta ad aver catalizzato l’attenzione del pubblico a casa è stata indubbiamente Elena Morali, la quale si è sentita nuovamente poco bene. Cosa le è successo stavolta? Non è dato saperlo, ma per l’intera puntata del daytime del reality show vip andato in onda poco fa su Canale 5, la ...

”Ok - ora confesso tutto”. Canna-gate - il passo indietro di Nadia Rinaldi. In vista della macchina della verità - l’attrice romana racconta quello che ha visto sulL’Isola dei Famosi : Puntata incentrata sul Canna-gate quella messa in onda da Barbara D’Urso su Canale 5 del 25 febbraio. Tra Domenica Live che riporta, Striscia la Notizia che accusa e L’Isola dei Famosi che minimizza, il caso che vede Francesco Monte sollevato da Eva Henger nella seconda puntata dell’Isola dei Famosi non accenna a sgonfiarsi. Anzi. Questo fine settimana a Domenica Live Craig Warwick, Cecilia Capriotti e Nadia Rinaldi si ...

Elena Morali si è sentita male : la naufraga ha lasciato L’Isola dei Famosi per degli accertamenti : Isola dei Famosi, Elena Morali si è sentita male: la naufraga lascia i suoi compagni per fare degli accertamenti Elena Morali si è sentita male all’Isola dei Famosi. La naufraga dopo aver passato tutto il giorno coricata ha lasciato i suoi compagni per sottoporsi a degli accertamenti medici. Il day time di oggi ha mostrato […] L'articolo Elena Morali si è sentita male: la naufraga ha lasciato l’Isola dei Famosi per degli ...

“È la fine?”. Catastrofe alL’Isola dei Famosi. L’ultimo aggiornamento è veramente “tragico” e metterà in ginocchio il programma. Altro che le canne di Monte - questa è una mazzata enorme per Alessia Marcuzzi… : La tredicesima edizione de L’Isola dei famosi è partita alla grande: la prima puntata ha registrato il record di ascolti e anche le successive non sono andate male. Certo, dopo l’uscita di Francesco Monte che ha deciso spontaneamente di tornare in Italia dopo lo scoppio del canna-gate, è mancato un elemento portante. La mancanza di Francesco Monte si è fatta sentire e le sue fan hanno un po’ mollato la presa (oltre a minacciare di morte le ...

L’Isola dei Famosi 2018 in diretta il 27 febbraio con lo scontro tra Bianca Atzei ed Elena Morali - nuovi concorrenti ed un eliminato : Nessuna chiusura anticipazioni per L'Isola dei Famosi 2018 che torna in onda questa sera per una nuova diretta e, soprattutto, nuovi colpi di scena. Il canna-gate e le presunte parole omofobe di Franco Terlizzi ai danni di Craig Warwcik allungano la loro ombra sulla nuova puntata del programma che ripartirà da un'altra spinosa questione: lo scontro tra Bianca Atzei ed Elena Morali. L'arrivo sull'Isola da parte di quest'ultima ha rotto gli ...

Isola Dei Famosi vs Montalbano - tornano le repliche del commissario e L’Isola? Sarà la mazzata finale per gli ascolti? : Isola dei Famosi e Montalbano a confronto? Ebbene sì! il reality di canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi ha traslocato al martedì proprio per non scontrarsi con la temibile fiction di Rai Uno “Il commissario Montalbano”. Tuttavia, il martedì successivo, il 6 marzo 2018 con l’esattezza, il reality targato Magnolia si troverà face to face con la fiction Rai che da sempre fa incetta di ascolti. Certo, si tratta di repliche per il commissario ...

Tornano le repliche di Montalbano su Rai1 contro L’Isola dei Famosi al martedì : episodi e programmazione : La Rai tenta nuovamente di far sprofondare Mediaset riproponendo le repliche di Montalbano. Dopo l'incredibile successo della dodicesima stagione della serie con Luca Zingaretti, il cui ultimo episodio è stato trasmesso lunedì 19 febbraio, Rai1 ha proposto La mossa del cavallo, trasposizione televisiva dell'omonimo romanzo di Andrea Camilleri, incassando un nuovo record. Dati gli ottimi risultati, la rete italiana ha deciso di riproporre la ...

“Tutto finito”. Italia-Honduras : brutte notizie per Stefano De Martino. Proprio mentre il ballerino è alL’Isola dei Famosi come inviato - arriva il brutto - bruttissimo colpo. Notizia che a lui di sicuro non è ancora arrivata… E non c’è niente da fare : Stefano De Martino: c’è chi lo venera e chi crede sia sopravvalutato. Ma, questa almeno è l’opinione comune, non sembra cavarsela poi tanto male nel ruolo di inviato all’Isola dei Famosi, il primo della sua carriera da protagonista. Al di là dell’aspetto fisico – anche se Mara Venier lo vorrebbe meno vestito in Honduras – il ballerino lanciato da Amici di Maria De Filippi e diventato ancora più famoso per il ...

L’Isola dei famosi : in arrivo un altro cambio di programmazione? : L’Isola dei famosi non andrà più onda di martedì? La tredicesima edizione de L’Isola dei famosi è iniziata lunedì 22 gennaio scorso in prima serata su Canale 5 e dopo tre puntate ha deciso di cambiare giorno di messa in onda, spostandosi al martedì per non sfidarsi a colpi di share con la fortunata serie di grande successo ‘Il Commissario Montalbano’. Tratta dai romanzi di Andrea Cammilleri, sul primo canale del ...

Nuove uscite e nuovi arrivi sulL’Isola dei Famosi : Indietro 27 febbraio 2018 2018-02-27T11:12:36+00:00 ROMA – Sesto appuntamento in prima serata su Canale 5 con “L’Isola dei Famosi”.In studio, con la padrona di casa Alessia Marcuzzi, anche Mara Venier, Daniele Bossari e la Gialappa’s Band.sull’Isola, per Franco, Gaspare e Paola è l’ora del verdetto del pubblico, che questa sera decreterà chi sarà eliminato. Vecchi […] L'articolo Nuove uscite e nuovi arrivi sull’Isola dei Famosi sembra ...

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione : un figlio dopo L’Isola dei Famosi : Isola dei Famosi: Rosa Perrotta dopo il reality vuole un figlio dal fidanzato Pietro Tartaglione Da quando Rosa Perrotta si è unita al cast dei naufraghi dell’Isola dei Famosi, il fidanzato Pietro Tartaglione l’ha sempre sostenuta e difesa sui social. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne, infatti, pubblica spesso sul suo profilo foto e video […] L'articolo Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione: un figlio dopo l’Isola ...

Cecilia Capriotti contro Rosa Perrotta dopo L’Isola dei famosi : L’Isola 2018: Rosa Perrotta criticata da Cecilia Capriotti Sul sito de L’Isola dei famosi è presente un video nel quale Cecilia Capriotti ha commentato per la prima volta le parole chiave con cui viene ricercata sul web: “Cecilia Capriotti chi è?”, “Cecilia Capriotti Filippo Nardi”, “Cecilia Capriotti puzza”, “Cecilia Capriotti mamma” e molte altre. “Cecilia Capriotti ...