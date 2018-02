Liberty Media lancia l’OTT per la Formula 1 | nasce F1 TV | ma non per i fan italiani

Formula 1 - ricavi in calo con Liberty Media : e l’irritazione di Marchionne cresce : ricavi Formula 1, con Liberty Media la più grande flessione dell'ultimo decennio. E con regole nuove la Ferrari potrebbe abbandonare dopo il 2021. L'articolo Formula 1, ricavi in calo con Liberty Media: e l’irritazione di Marchionne cresce è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

F1 : Liberty Media dà vita al nuovo corso ma per molti è moralismo non richiesto : “Questo sarà un momento straordinario per quei bambini. Saranno vicini ai loro eroi, potranno vederli prepararsi per la gara. E si tratta dei migliori piloti al mondo. Sarà un’esperienza indimenticabile per loro e le loro famiglie. Ma anche un’ispirazione su quello che potrebbero riuscire a fare in futuro nel motorsport. Il miglior modo di ispirare la prossima generazione di eroi di F.1″, le parole di Sean Bratches, ...

Ombrelline out dalla Formula Uno. Vettel e Lauda contro Liberty Media : Scelta ridicola : Liberty Media, nuovo proprietario della Formula Uno, si è reso protagonista di una Scelta alquanto rischiosa ed impopolare: togliere le Ombrelline dalle griglie di partenza. Anche Bernie Ecclestone ha criticato i nuovi padroni del circus, definendoli puritani: "Che male c'era nelle Ombrelline? Mi pare sia una decisione un po' puritana. Le ragazze facevano parte dello show erano parte dello spettacolo, non dovrebbero mancare. ...

F1 - Continua la rivoluzione di Liberty Media! E' ufficiale : cambiano gli orari dei Gran Premi [PROGRAMMA] : Dopo l'abolizione delle ombrelline, Liberty Media e FIA annunciano novità importantissime: cambiano gli orari dei Gran Premi Non finiscono le novità in F1. Liberty Media sta proprio rivoluzionando il ...

Formula 1 - Rivoluzione Liberty Media : abolite le 'grid girls' dallo schieramento di partenza : ... "Durante l'ultimo anno abbiamo visto delle aree che pensavamo avessero bisogno di essere rinnovate per essere più in linea con la nostra visione di questo grande sport. La pratica di assumere le "...

Liberty Media : la Formula 1 in piazza e telemetrie disponibili al pubblico : Un altro grande passo avanti è atteso sul fronte dei contenuti accessibili ai tifosi: ' Introdurremo un'offerta di streaming diretto ai fan , tanto dei contenuti in diretta che non. Avranno accesso ...

F1 - Liberty Media al lavoro per lo streaming già dal 2018 : 'La F1 lancerà un servizio di streaming online che consentirà ai fan di accedere a una copertura completa di ogni gara', si può leggere in una delle e-mail inviate dalla F1. Al momento non è noto il ...

Formula 1 - Brown sulle novità pensate da Liberty Media : 'Il 2018 sarà un anno di grandi cambiamenti' : Quest'anno, invece, verranno introdotte diverse novità, tra cui una nuova app per tablet e smartphone, piattaforme streaming e un grafica completamente innovativa studiata da David Hill. Vedrete ...

F1 - GP Danimarca - incontro positivo tra Liberty Media e i promotori del progetto Copenaghen : 'Abbiamo parlato molto dell'importanza di organizzare eventi in luoghi emblematici che catturino l'interesse del mondo, e penso che Copenaghen lo farebbe. Il nostro obiettivo è quello di avere ...

F1 - Liberty Media al lavoro per un GP di Danimarca : Il capo della Formula 1, Chase Carey , incontrerà il Sindaco di Copenaghen Frank Jensen , il Ministro dell'Industria nel paese, Brian Mikkelsen , il Ministro della Scienza, tecnologia e dello sviluppo Helge Sander e Lars Seier Christensen, ex proprietario di Saxo Bank , il prossimo 10 gennaio, per proseguire i negoziati per l'arrivo di un GP di Danimarca a ...

F1 - Toto Wolff : “La Ferrari rivale numero uno per il Mondiale 2018. Liberty Media non deve provocare Sergio Marchionne” : Con due titoli mondiali (piloti e costruttori in bacheca) Toto Wolff, Team Principal della Scuderia Mercedes, ha analizzato il campionato 2017 di F1 esprimendo anche una posizione piuttosto chiara relativamente al futuro del Circus. Wolff, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha subito chiarito di non aver sottovalutato le novità del regolamento 2017 premianti, da un certo punto di vista, la Ferrari, protagonista di un cambio di passo deciso ...

F1 - Marchionne avverte Liberty Media : 'la Ferrari non può permettersi contaminazioni' : Ha modificato il suo DNA proprio per questo sport, di conseguenza per noi resta inaccettabile l'idea che possa essere creata una serie che non riconosce i valori del Cavallino", ha rilanciato il ...

F1 : il GP d’Italia torna a rischio nel 2018 tra legge Madia - Antitrust e vincoli con Liberty Media : Non si decade nel catastrofismo se si afferma che il prossimo GP d’Italia a Monza, per il Mondiale 2018 di F1, è a rischio. La legge Madia (che regola gli enti a partecipazione pubblica) e l’Antitrust potrebbero infatti mettere in discussione il darsi agonistico sulla pista brianzola. Ma cosa è accaduto? Come si legge sulle pagine della Gazzetta dello Sport, tra martedì 19 e mercoledì 20 dicembre, è saltato un emendamento della ...

F1 - Wolff sta con la Ferrari : "Liberty Media non provochi Marchionne" : Anche la Mercedes è apertamente schierata con la Ferrari nel braccio di ferro con Liberty Media. In vista delle nuove regole della Formula 1 che scatteranno nel 2021, il Cavallino per bocca del ...