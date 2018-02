Liberi e Uguali rifiuta la Tribuna Rai : C'è CasaPound : Scontro a distanza tra Liberi e Uguali e CasaPound. Al centro della "guerra" tra il movimento di Grasso e quello di Di Stefano c'è la "Tribuna elettorale" in Rai. Leu infatti ha annunciato che di fatto non prteciperà al programma per la presenza di CasaPound. E a spiegare questa mossa di Leu è una nota: "Questa lista - si legge in una nota di Leu - rivendica il fascismo come esperienza storica di ...

Liberi e Uguali non partecipa alla tribuna elettorale con CasaPound : Liberi e Uguali ha deciso di non partecipare alla tribuna elettorale che ha come altro partecipante CasaPound."Questa lista - afferma Leu - rivendica il fascismo come esperienza storica di riferimento definendo i propri aderenti come 'fascisti del terzo millennio'. Non intendendo noi di LeU legittimare questa cultura politica in alcun modo, e scusandoci con la Rai come soggetto pubblico radiotelevisivo e con i telespettatori, non parteciperemo ...

Riforma pensioni/ Rossi spiega l'obiettivo di Liberi e Uguali (ultime notizie) : Riforma pensioni, oggi 27 febbraio. Rossi spiega l'obiettivo di Liberi e Uguali. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 11:21:00 GMT)

CUNEO/ Liberi e Uguali conclude la campagna elettorale giovedì alle 18 a Casa Delfino : Saranno il leader nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni ed il Senatore Federico Fornaro a concludere la campagna elettorale della Lista Liberi e Uguali in Provincia di CUNEO. L'incontro ...

Fassina racconta a StartupItalia! il programma di Liberi e Uguali per le startup. 'Vogliamo arrivare al livello UK' - : Stefano Fassina è stato responsabile economico del Partito Democratico, ha ricoperto il ruolo di Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze nel Governo Letta quindi, nel giugno 2015, nelle stesse ...

Riforma pensioni/ La posizione di Liberi e Uguali sulla Legge Fornero (ultime notizie) : Riforma pensioni, ultime notizie. La posizione di Liberi e Uguali sulla Legge Fornero. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 26 febbraio(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 13:04:00 GMT)

Lavoro - Abaterusso : Per Liberi e Uguali il lavoro è una priorità : "La questione occupazionale, soprattutto nel Mezzogiorno, torni ad essere una priorità all'interno dell'agenda politica e di governo". Lo chiede Ernesto Abaterusso, Consigliere regionale e capogruppo in Regione Puglia di Art.1 " Mdp Leu. "I dati ufficiali ci restituiscono una fotografia con molte ombre poche ...

Cosa c'è scritto nel programma di Liberi e uguali su innovazione - startup e digitale : Non è al centro del dibattito politico di queste settimane che precedono le elezioni politiche del 4 marzo, eppure nei programmi dei principali partiti e schieramenti ci sono dei riferimenti a quello che farebbero per l'innovazione e le startup. A volte diretti, altre meno, ecco Cosa c'è scritto nei programmi di governo del Centrodestra, del Partito democratico, Movimento 5 stelle, +Europa, Liberi e uguali e 10 ...

Politiche 2018 - Presidente Pietro Grasso a Perugia - il voto utile è quello dato a Liberi Uguali [FOTO] : ... presso l'hotel Michelangelo per un incontro su crisi aree industriale, lavoro e multinazionali, economia circolare.

Liberi e Uguali incontrai con i cittadini nei mercati : I compagni di Liberi e Uguali presenteranno anche le proposte della sinistra sul turismo, alla base dell'economia elbana. Ecco una sintesi del programma: Turismo sostenibile Il turismo è molto di più ...

PFAS nel vicentino : la posizione con Beatrice Peruffo di Liberi e Uguali : I risultati della ricerca presentata al 330 Congresso di Medicina della riproduzione e comunicati dal dott. Foresta attestano che i PFAS , per la scienza medica, sono degli interferenti endocrini che possono essere responsabili di sterilità nella popolazione maschile esposta. Liberi e Uguali ritiene fondamentale questo risultato, ma ricorda i ...

SANT'ARPINO - I consiglieri comunali di maggioranza Gennaro Capasso ed Ernesto Di Serio aderiscono a Liberi e Uguali : In particolare facendo riferimento al nostro territorio è imprescindibile rilanciare un percorso di conversione ecologica dell'economia". "Aderendo ad Articolo 1 e Liberi E Uguali- proseguono Capasso ...

Pfas - Liberi e Uguali : 'Subito risposte efficaci' : ... e comunicati dall'endocrinologo dell'università di Padova Carlo Foresta, attestano che i Pfas, per la scienza medica, sono degli interferenti endocrini che possono essere responsabili di sterilità ...