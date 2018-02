Lexus UX - La nuova crossover esce allo scoperto

quattroruote

(Di martedì 27 febbraio 2018) Sono state diffuse le prime immagini ufficiali dellaUX: lacompatta sarà presentata tra pochi giorni al Salone di Ginevra e si posiziona nel listino come sorella minore della NX. Design aggressivo. Fedele a un design personale e molto caratterizzato, la UX propone sbalzi ridotti e parafanghi bombati e molto evidenti, ulteriormente esaltati dal profilo di plastica grezza e dal taglio geometrico superiore. Il frontale è caratterizzato dalla calandra a clessidra di grandi dimensioni, ma le luci diurne a Led trovano spazio all'interno del gruppo ottico principale. Anche nella coda si è cercata l'originalità e per questo è previsto un unico elemento Led che percorre l'intero portellone in senso orizzontale. Nei pochi fotogrammi dedicati agli interni notiamo ancora parentele con le sorelle maggiori più sportive: la strumentazione digitale, la rotella per le modalità di ...