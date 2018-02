L’Europa nella morsa del gelo della “Bestia dell’Est” | mentre al Polo Nord si registra

meteoweb.eu

(Di martedì 27 febbraio 2018) L’ondata di maltempo eribattezzata dai media britannici la “Bestia dall’Est” ha colpito tutta Europa: ha fatto crollare le temperature e complicato o bloccato gli spostamenti di pendolari e viaggiatori. Innia almeno 8 persone sono morte di freddo da sabato e le temperature sono scese a -12 gradi,in alcune areeLituania, dove sono morte tre persone, si sono toccati i -18. Tre quartiFrancia sono sottozero e ieri e’ nevicato a Nizza e in tutta la Costa Azzurra. Il Regno Unito si prepara alla seconda giornata di nevicate, che riguardano in particolare ilest dell’Inghilterra e l’estScozia. Ilha provocato forti disagi per i viaggi in Gran Bretagna e in Olanda. Questa settimana si preannuncia come “la più fredda da anni” ha annunciato domenica il servizio meteo britannico, il Met Office. ...