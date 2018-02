Le proprietà benefiche della “luteina” presente in molti vegetali

Anice stellato : proprietà benefiche e impieghi : Originario dell’Asia orientale, molto diffuso in sud America, l’Anice stellato deve il suo nome alle 8 punte legnose all’interno delle quali si trovano semini marroni oleosi, raccolti ancora acerbi e fatti essiccare per essere utilizzati come spezia. Tante le sue proprietà benefiche. L’Anice stellato, infatti, contrasta l’herpes labiale, evitando che si riproduca, combatte l’influenza, è antibatterico, antinfiammatorio, diuretico, allevia spasmi ...

Limone : una miniera di proprietà benefiche e cosmetiche : Depurativo, disintossicante, il Limone è forse l’agrume più diffuso e amato al mondo. Appartenente alla famiglia delle Rutacee, è il frutto dell’albero Citrus limon. Tante le sue proprietà benefiche e cosmetiche. Esso, infatti, regolarizza l’intestino, facilita la digestione, previene la diarrea, combatte l’acidità gastrica e la nausea. Inoltre previene le patologie cardiache, compresi infarti e ictus, è un ottimo rimedio contro la cellulite e i ...

Noce moscata : ecco le sue eccezionali proprietà benefiche : Chi spadella e si diletta in cucina dovrebbe sempre avere un armadietto fornito di spezie, da usare nelle pietanze ma anche come rimedi naturali.Tra queste l’aromatica Noce moscata, spezia ricavata dal seme della pianta Mystica fragrans, sempreverde originario dell’Indonesia, che produce i macis. Tante le proprietà della spezia in questione: rafforza il sistema immunitario, è antiossidante, contrastando i radicali liberi, responsabili ...

Le proprietà benefiche del sale rosa dell’Himalaya : Il sale rosa dell’Himalaya è un sale da cucina costituito essenzialmente da cloruro di sodio e microelementi essenziali per il benessere del nostro organismo. E’ privo di tossine e di sostanze nocive che invece si possono trovare come contaminanti delle tipologie di sale che vengono estratti dai mari e dagli oceani, è considerato l’oro bianco perché è ricchissimo di sali minerali, che invece sono del tutto assenti nel sale da ...

proprietà benefiche dei semi di zucca - utili a combattere l’insonnia : Un rimedio naturale per combattere i problemi d’insonnia è l’integrazione di piccoli semi di zucca, che sono una vera fonte di elementi nutritivi utili per contrastare tali disturbi. Sono ricchi di acidi grassi, magnesio, zinco e numerosi aminoacidi tra cui il triptofano, noto per favorire il sonno. Proprio per questo motivo i semi di zucca sono annoverati tra i rimedi naturali per combattere l’insonnia. Il consumo di questi ...

Il coriandolo : ecco le proprietà benefiche di questa spezia orientale : Il coriandolo è una pianta appartenente alla famiglia delle Ombrelliferae ed è originaria dei Paesi del Mediterraneo. Di questa pianta sono utilizzate sia le foglie, più piccanti e apprezzate soprattutto in Oriente, che i frutti, granelli simili al pepe, gialli e dal sapore dolciastro che ricorda i limoni. Il coriandolo, oltre ad avere proprietà sgonfianti, è una spezia disintossicante che elimina i metalli pesanti. I componenti del coriandolo, ...

Aglio rosso di Sulmona : proprietà benefiche per la salute : L’Aglio rosso di Sulmona è un prodotto tipico originario dell’Abruzzo, ricco di tante proprietà nutritive preziose per la salute. Il suo caratteristico colore rosso e la grandezza notevole del bulbo lo rende diverso dal caratteristico Aglio comune, inoltre presenta numerosi principi attivi che gli conferiscono un sapore piccante. Un’altra peculiarità di quest’Aglio è che la sua maturazione avviene 15-20 giorni prima ...

Cavolfiore : un tripudio di proprietà benefiche e versatilità : Tipico ortaggio invernale, il Cavolfiore, appartenente alla famiglia delle Crucifere, è un tripudio di proprietà benefiche, tanto da essere un alimento assolutamente immancabile sulle nostre tavole. Antitumorale (contrasta cancro al colon e alla prostata), antibatterico, antinfiammatorio, depurativo, è particolarmente indicato in caso di diabete, contribuendo a regolare i livelli di zuccheri nel sangue, combatte raffreddore, influenza e, in ...

Succo di mela : proprietà benefiche e ricetta : Siete alla ricerca di una bevanda salutare e golosa, di un prodotto naturale dal caratteristico gusto zuccherino che, oltre a essere invitante, fa bene all’organismo? Il Succo di mela fa al caso vostro! Tante sono, infatti, le sue proprietà benefiche. Dissetante, idratante, ipocalorico, contrasta la stitichezza grazie alla sua azione leggermente lassativa, facilita la depurazione del fegato e l’eliminazione delle tossine, mantiene stabili i ...

Tè rosso : ecco le sorprendenti proprietà benefiche di questa bevanda : Il tè rosso è una bevanda priva di caffeina, teina e a basso contenuto di tannini. Contiene il 50% in più di antiossidanti rispetto al tè verde, ed offre benefici per le ossa, il cuore, l’ipertensione, calcoli renali, allergie e per ritardare l’invecchiamento. Ha un profumo delicato, dal colore rosso e dal gusto morbido. Il Rooibos appartiene alla famiglia dei legumi e il nome ufficiale della pianta è Aspalathus linearis. Oltre alla teina e alla ...

Cumino nero : proprietà benefiche per la pelle : L’olio di Cumino nero, il cui nome botanico è Nigella sativa, è un olio che presenta diverse proprietà benefiche e curative per la pelle. E’ utilizzato per le infezioni fungine, virali, psoriasi, eczema, acne e cancro della pelle. L’olio può essere somministrato per via orale oppure applicato e massaggiato direttamente sulla pelle. Molte ricerche scientifiche dimostrano le proprietà di questo olio; si ottiene dalla spremitura a freddo dei semi, ...

Le proprietà benefiche delle pere : migliorano la glicemia - l’ipertensione e la gastrite : La pera è un frutto che apporta all’organismo importantissimi benefici per la nostra salute, secondo alcuni studi può essere utilizzata anche in un regime ipocalorico e detox. Aggiunta ad una dieta disintossicante migliora la gastrite, l’ipertensione e il diabete. Queste proprietà sarebbero dovute alla presenza di alcuni componenti che fungerebbero come veri e propri probiotici. In particolare, sono due le varietà che sarebbero persino ...

Tisana al mirtillo rosso : proprietà benefiche e ricetta : La cistite è un’infezione urinaria acerrima nemica delle donne. Per contrastare naturalmente i suo i suoi fastidiosi sintomi (dolore alla minzione, bruciore, frequente bisogno di urinare, sangue nelle urine nei casi più gravi) è possibile ricorrere ad un alleato prezioso: la Tisana al mirtillo rosso. Prepararla è semplicissimo. Dovete semplicemente lasciare in infusione, in 200 ml d’acqua bollente (equivalente ad una tazza di normali ...

Succo di aloe vera : proprietà benefiche e ricetta : Un ottimo modo per godere delle straordinarie virtù benefiche dell’aloe barbadensis miller, più conosciuta come aloe vera, è quello di utilizzarla sottoforma di Succo, il Succo di aloe vera appunto. Prepararlo in casa è davvero semplicissimo. E’ sufficiente, infatti, sbucciare qualche foglia di aloe completamente, con il coltello, eliminando i lati con le spinette e poi la parte superiore, sino a rimuovere lo stratto giallo situato proprio sotto ...