Lazio | tutto in 180 minuti

Allerta temporali in tutto il Lazio e a Roma scatta il piano neve : Dalla serata di oggi e per le prossime 24-36 ore il Centro funzionale regionale ha emesso un Allerta meteo sul Lazio dove è previsto il persistere di precipitazioni sparse anche a carattere di ...

“Tina Cipollari e Giorgio Manetti - io so” : la riveLazione inaspettata di Angelo. Al trono over i colpi di scena sono all’ordine del giorno - ma l’ultima ‘segnaLazione’ è grossa e fa infuriare anche (e soprattutto) Anna : A Uomini e Donne tiene ancora banco il pettegolezzo che vorrebbe Tina Cipollari e Giorgio Manetti insieme. Una voce esplosa settimane fa ma che, nonostante le pronte smentite dei diretti interessati, continua a far discutere. Nell’ultima puntata del trono over, poi, è arrivata un’altra segnalazione, l’ennesima, che coinvolge il Gabbiano e la nota opinionista che, per la cronaca, siederà presto sul trono dal momento che è ...

“Ehi Meghan - ti ricordi di me?”. Boom : la vip spiffera tutto. E ci sono le foto. La riveLazione a pochissimo dalle nozze : cosa faceva la futura principessa prima di approdare nella serie tv che l’ha resa famosa : Occhi sempre più puntati su Meghan Markle, l’attrice canadese conosciuta per la serie tv Suits che il prossimo 19 maggio diventerà la moglie del principe Harry. Manca poco ormai a quello che è stato definito senza riserve l’evento dell’anno e i rumor, soprattutto quelli su Meghan, che è una new entry, sono all’ordine del giorno. Uno degli ultimi, a proposito delle nozze, è quello che riguarda un presunto attacco di ...

Inter - la riveLazione di Miranda sull’addio e l’arrivo di De Vrij : calza tutto a pennello! : L’Inter si appresta a rivoluzionare il proprio pacchetto arretrato a costi davvero contenuti. Come detto già nella serata di ieri, De Vrij non rinnoverà con la Lazio ed ha già una bozza d’accordo con i nerazzurri per la prossima estate. Un acquisto a parametro zero davvero d’alto livello, che andrebbe a completare un reparto che in questa stagione ha fatto vedere d’avere potenziale, sopratutto con l’esplosione di ...

Lazio - Inzaghi : 'Noi in corsa per ogni obiettivo. Felipe? Tutto chiarito' : Quattro sconfitte di fila tra campionato e coppe, la Lazio vuole rialzarsi. E' un imperativo di casa biancoceleste, ormai proiettata verso l'obiettivo Champions League. Dopo la sconfitta dell'Inter ...

Lazio - Parolo tuttofare : il capitano torna in cabina di regia : Parolo al comando in questo frangente di difficoltà. In principio fu Pioli a Palermo a sperimentarlo, poi Conte agli Europei a consacrarlo. Adesso Marco torna in regia secondo i dettami d'Inzaghi. Con ...

Lazio - tutto sulla coppia Nani-Caicedo : Ultimo allenamento nella Capitale prima della partenza per la Romania, è andato in scena a Formello. Tornano i sedicesimi di Europa League e quindi anche il turnover: Vargic, De Vrij, Parolo, Marusic, ...

Rimborsi Vodafone - TIM e Wind e Tre dopo rimoduLazioni fatturazione a 28 giorni : tutto rimandato a fine 2018 : Gran brutta notizia quella che giunge in queste ore sui Rimborsi Vodafone, TIM e Wind e Tre a propri clienti per tutte le rimodulazioni subite con fatturazione a 28 giorni dei piani telefonici. Il risarcimento degli utenti che prima del ritorno ai piani mensili (con delibera 252/16/CONS e obbligatori entro il 5 aprile), hanno dovuto subire la famosa tredicesima mensilità dal loro vettore, per il momento slitta a data da destinarsi e non è ...

“Ecco dove Monte ha preso la droga e le prove”. Isola - la Henger confessa tutto. Non sapeva che ci fossero le telecamere e così - per la prima volta - Eva si lascia andare completamente con l’inviato di Striscia la Notizia : le nuove riveLazioni choc : Lo scandalo droga all’Isola dei Famosi si allarga. Non sapeva di essere ripresa dalle telecamere Eva Henger quando, dopo aver ricevuto il Tapiro d’oro da Valerio Staffelli di Striscia la Notizia, Max Laudadio l’ha avvicinata in un hotel e si è fatto raccontare i dettagli della storiaccia con protagonisti Francesco Monte e la marijuana che tiene banco da dieci giorni. E mentre l’accusato, anche lui ormai ex naufrago dal ...

Borse di tutto il mondo in rosso e Wall Street sull'ottovolante : in arrivo infLazione e fine del Qe : Ma dietro queste oscillazioni ci sono le preoccupazioni dei mercati per l'andamento dell'economia reale

Lazio - stavolta è tutto fatto : big pronto al rinnovo : Secondo il Corriere dello Sport, si sta trattando sullo stipendio che oscilla tra gli 1,5 e gli 1,7 milioni annui più bonus, con prolungamento del contratto. Il giocatore sarà centrale nel progetto ...

“Single? Ecco con chi sta Francesca Cipriani”. La riveLazione sull’uomo misterioso. All’isola dei Famosi si professa libera e bella - ma i beninformati hanno spifferato tutto : Icona trash totale, Francesca Cipriani all’isola dei Famosi sta spopolando. A partire dal suo rocambolesco tuffo dall’elicottero, al look con tacchi e coroncina di fiori, l’ex pupa si sta facendo molto notare. Certo, il suo personaggio resta legato a gag tutte da ridere, ormai è epocale il lavaggio dei capelli impregnati da una quantità invereconda di shampoo, ma anche le sue intemperanze e fastidi di ogni tipo, ma va ...

Lazio - Tare svela tutto : “problemi con De Vrij - ecco cosa faremo adesso” e su Inzaghi… : “Situazione de Vrij? Ci sarà a breve un’ultima comunicazione, un dentro o fuori e spero sia più dentro che fuori. Abbiamo un accordo con il giocatore, ma c‘è qualche problema con l’agenzia che ne cura gli interessi: è diventata una storia senza fine, ma presto si risolverà”. Igli Tare ha spiegato così la situazione legata a De Vrij parlando a Premium sport prima della gara della Lazio contro il Genoa. Continua ...

“Francesco Monte e Paola Di Benedetto? Ecco la verità”. Teresanna svela tutto e il pubblico dell’Isola non gradisce. La riveLazione è stata fatta durante l’intervista con Barbara D’Urso. Cosa c’è sotto : Francesco Monte sta tenendo già banco all’Isola dei Famosi, se non altro per il suo flirt sempre più serrato con Paola Di Benedetto. Ma questa storia è stata drasticamente bocciata da Teresanna Pugliese. E pure poco credibile per l’ex tronista di Uomini e Donne. Ospite di Domenica Live, la napoletana ha criticato l’ex fidanzato e Madre Natura. A detta di Teresanna la relazione che sta per nascere non è sincera, ma il frutto di un calcolo, ...