Lazio | le big d' Europa danno i numeri per Sergej

TrivelLazioni a mare : nessuna ambiguità da parte della Regione : In merito alle notizie apparse nei giorni scorsi sulla stampa, da parte di alcune associazioni, attraverso cui si rilevano presunti ritardi ed ambiguità da parte di questa Amministrazione Regionale ...

Clamorosa riveLazione di Biglia : “volevo lasciare l’Argentina - ecco come ci hanno trattato” : Lucas Biglia ha pensato seriamente di lasciare l’Argentina. Dopo la finale di Copa America persa nel 2016 ai rigori contro il Cile, il centrocampista del Milan ha preso in considerazione la possibilità di dire addio alla Nazionale. ecco il racconto dell’ex Lazio ai microfoni de ‘La Nacion’: “Nessuno si aspettava che nel 2016 raggiungessimo la finale di Copa America, ma una volta che l’abbiamo giocata e persa, ...

La Lazio snobba l’Europa League : turnover totale - alcuni big neanche convocati : La Lazio ha deciso che l’Europa League non interessa. Strana scelta dato che per il blasone europeo di una società che è in rampa di lancio, di certo avrebbe fatto comodo arrivare in fondo ad una competizione come l’Europa League. Non è detto che la Lazio non ci riesca ugualmente, intendiamoci, ma di certo Inzaghi non si sta svenando come dimostrano le sue scelte. Marusic, De Vrij e Luis Alberto non sono stati neanche convocati per ...

Biglietti Napoli-Lazio (10 febbraio) : come acquistare i tickets per la 24^ giornata di Serie A. Big match al San Paolo : Napoli-Lazio è il big match della 24^ giornata della Serie A 2018 di calcio. Al San Paolo andrà in scena un incontro scoppiettante tra la capolista e la terza forza della classe. Sabato 10 febbraio (ore 20.45) i riflettori saranno puntati sul capoluogo campano: i partenopei vanno a caccia di una vittoria importante, necessaria per allungare in testa rispondendo alla Juventus (impegnata il giorno prima a Firenze) mentre i biancocelesti devono ...

Lazio - stavolta è tutto fatto : big pronto al rinnovo : Secondo il Corriere dello Sport, si sta trattando sullo stipendio che oscilla tra gli 1,5 e gli 1,7 milioni annui più bonus, con prolungamento del contratto. Il giocatore sarà centrale nel progetto ...

Lazio - mal di pancia per un big : vuole giocare di più? : MODULO E NON SOLO - La panchina non piace a nessuno, e Felipe Anderson non fa eccezione: come riporta il Corriere dello Sport, dal suo rientro il brasiliano ha giocato solo sprazzi di partite, quasi ...

Da ortofrutta a biglietti aerei - rincari dietro infLazione light : Teleborsa, - Le tabelle sull'inflazione del 2017, che registrano incrementi record dei prezzi per alcuni prodotti , agrumi, pomodori, insalata, e servizi , biglietti aerei nazionale e ...

Serie A. Milan - prima vittoria contro una big. Lazio battuta 2-1 a San Siro : tutto nel primo tempo: di testa i gol di Cutrone e Bonaventura, in mezzo il momentaneo pari di Marusic. Traversa di Luis Alberto sull'1-1

Lazio - big vicinissimo al rinnovo : a breve la firma? : rinnovo - Come riporta il Corriere dello Sport, Luis Alberto è stato convocato in sede per discutere il rinnovo, le trattative vanno avanti, la firma è vicina. I l suo stipendio verrà adeguato al ...

Calcio - Serie A 2018 - 22ma giornata : big match tra Milan e Lazio - il Napoli ospita il Bologna - Juventus impegnata con il Chievo : La 22ma giornata della Serie A di Calcio offrirà tante sfide interessanti e molte potrebbero essere decisive, visto che i punti iniziano a pesare sempre di più per la classifica finale. Andiamo quindi ad analizzare cosa ci offrirà questo fine settimana di campionato. Partiamo dall’anticipo di sabato sera che vedrà la Juventus impegnata in trasferta con il Chievo. La squadra di Allegri sta mentendo un rullino di marcia impressionate, con sette ...

Biglietti Milan-Lazio (28 gennaio) : come acquistare i tickets per la ventiduesima giornata di Serie A : Domenica 28 gennaio alle ore 18.00 la Scala del Calcio ospiterà l’incontro tra il Milan e la Lazio, valido per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A. Un confronto che si ripeterà spesso quello tra i rossoneri ed i biancocelesti, impegnati infatti anche nella semifinale di Coppa Italia. In questo primo atto, se vogliamo definirlo così, i padroni di casa vanno a caccia del successo per vincere finalmente uno scontro diretto ...

Abigail Spencer da Grey’s Anatomy a Timeless 2 - la seconda stagione in arrivo su NBC dopo la cancelLazione : dopo averla vista nei panni di Megan Hunt in Grey's Anatomy, Abigail Spencer torna in tv con Timeless 2 su NBC. La seconda stagione della serie, inizialmente cancellata e poi resuscitata, debutterà in anteprima domenica 11 marzo. Creata da Eric Kripke e Shawn Ryan, Timeless è dedicata alle vicende del trio di viaggiatori nel tempo interpretato da Abigail Spencer, Matt Lanter e Malcolm Barrett: impegnati a fare avanti e indietro tra varie ...

Coppa Italia - al via la vendita dei biglietti per Milan-Lazio : ecco tutte le informazioni : Si avvicina l’appuntamento con le semifinali di Coppa Italia, non più in programma a sfida unica come avvenuto fino ai quarti di finale. Una delle sfide più interessanti è quella che vedrà in campo Milan e Lazio, desiderose di proseguire nella competizione. Per i rossoneri, al momento lontani dalle prime posizioni di classifica in campionato, […] L'articolo Coppa Italia, al via la vendita dei biglietti per Milan-Lazio: ecco tutte le ...