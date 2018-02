Lazio | in estate 150 milioni da Milinkovic-Savic | così Lotito può costruire una squadra

calcioweb.eu

: #Lazio, in estate 150 milioni da #MilinkovicSavic: così #Lotito può costruire una squadra da scudetto - CalcioWeb : #Lazio, in estate 150 milioni da #MilinkovicSavic: così #Lotito può costruire una squadra da scudetto - kidsnowie : @Oracolo_RN @REMAO66 @acmilan Confermi che in estate il Milan fece un offerta tra i 60 e i 70 milioni alla Lazio? -

(Di martedì 27 febbraio 2018) Lasta attraversando un momento veramente entusiasmante, una stagione che può essere considerata strepitosa e ben al di sopra delle aspettative. Ladi Simone Inzaghi è reduce dal netto successo sul campo del Sassuolo, grande protagonistache continua ad incantare, laoccupa la terza posizione ed adesso si prepara per la gara di Coppa Italia contro il Milan e per il big match contro la Juventus con l’intenzione di fermare la corsa scudetto dei bianconeri, pass degli ottavi di finale di Europa League già staccato, ladi Inzaghi ha le qualità per arrivare fino in fondo alla competizione, merito del lavoro straordinario del presidentee Tare. LaPresse/Fabio Ferrari Lasi candida ad essere grande protagonista anche nella prossima stagione ed anche della prossima finestra di calciomercato estiva. Il presidentepuò ...