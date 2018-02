Lavoro e impresa | il grande gelo nell' Ovadese

Lavoro - ecco le professioni anti crisi. Il futuro dell'impresa è verde : Rapporto GreenItaly: tre milioni di posti di Lavoro . L'Italia è quarta in Europa per indici di eco-efficienza. Ben sopra la media Ue

Per Farsi un’idea/ Sulle elezioni 2018 : su famiglia - Lavoro - Europa e impresa - come scegliere? : “Per Farsi un’idea ” è il titolo del convegno organizzato dal Circolo del Sussidiario e dal Comitato Mimpegno venerdì 26 gennaio 2018 alle ore 18,00 presso Sala Falck (Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 08:44:00 GMT)

Il Rotary scommette su giovani e impresa : ?Col Lavoro si aiuta la società : Alzi le mani chi non ha mai sentito nominare il Rotary? Se ne parla molto ma in tanti non sanno cosa sia realmente. È una rete globale di 1,2 milioni di uomini e donne intraprendenti, amici, conoscenti, professionisti e imprenditori, uniti per apportare cambiamenti positivi e duraturi nelle comunità di tutto il mondo. Ma come? Ce lo spiega Stefano Locatelli, Past President del Rotary Club Soresina e oggi consigliere distrettuale per ...