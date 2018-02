Laura Morante | «L’avanzare degli anni mi ha liberato dalla timidezza»

vanityfair

(Di martedì 27 febbraio 2018) Appena reduce da un successo teatrale, La Locandiera B&B andato in scena a Milano al Teatro Franco Parenti,, l’attrice, ballerina, regista italiana dall’anima parigina, a 61parla di bellezza. La mora dalle labbra carnose e il sorriso ammiccante, dagli occhioni castani magnetici e sensuali, ha un fascino evergreen. È bella come sempre. Lei come molte sue colleghe segna la rivincità della star senior che sempre più numerose, nonostante e forse grazie a qualche ruga in più, diventano ambasciatrici di brand cosmetici, per proporre un modello di femminilità che prescinde dall’estetica, ma che è questione di testa, di energia, di forza interiore e non di anagrafe. LEGGI ANCHEJane Fonda e Hellen Mirren, le nonne dal beautycase da Millennial LEGGI ANCHEPadma Lakshmi, ho fatto la modella nonostante la cicatrice Un modo più vero e vicino alle esigenze ...