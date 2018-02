L’asse tra CasaPound e Salvini imbarazza Berlusconi e alleati  

Genova - cani in ufficio durante l’orario di lavoro. L’assessora : “Migliora il clima tra colleghi” : I dipendenti dell’ufficio cultura, all’interno di Palazzo Ducale a Genova, potranno portare il loro cane al lavoro. È l’assessora alla cultura Elisa Serafini ad averlo stabilito, con una serie di regole interne: “Portare il proprio cane nel posto di lavoro -ha detto Serafini – migliora il clima tra colleghi e induce le persone a non correre a casa per portar fuori il cane”. Resta la condizione che il cane non ...