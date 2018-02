Ladri a casa di De Benedetti e Paola Ferrari : via 100mila euro : La banda è entrata nella casa senza fare rumore. Non si è accorta di nulla la donna di servizio che si trovava in un'altra ala della casa. Poi l'arrivo della Ferrari e la fuga. La giornalista sportiva: "Che spavento"

È tornato a casa Rex - il cane eroe ferito con tre colpi di pistola dai Ladri : Rex, il cane eroe è tornato a casa. Fra le braccia delle persone che gli saranno sempre grate per il suo coraggio. La sua storia ha fatto il giro del mondo . Lui è un Pastore Tedesco che senza paura ha affrontato i ladri per salvare e proteggere la vita di Javier Mercado, un ragazzo di 16 anni che vive negli Stati Uniti. Un intervento coraggioso ...

‘Doppietta’ sfortunata per Coutinho : prima il carro attrezzi gli porta via l’auto - poi i Ladri in casa : Questa sera il Barcellona sarà impegnato a Londra con il Chelsea nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. Philippe Coutinho non sarà presente in quanto non può giocare in Europa con i blaugrana, avendo già disputato la prima parte della competizione con la maglia del Liverpool. Il brasiliano non è partito con la squadra rimanendo a Barcellona. Il giocatore ha quindi deciso di concendersi qualche ora di relax nella giornata ...

Anziana muore e i Ladri entrano in casa sua per rubare : Triste scoperta per la famiglia di un'Anziana deceduta a Magnano in Riviera, in provincia di Udine. Come riporta il Messaggero Veneto, la nuora della donna si è recata in casa della defunta per...

Reagisce al furto in casa - i Ladri sparano : sfiorato da un proiettile - si salva a Stella | : Il pensionato ha cercato di spaventarli col fucile, il colpo sparato da uno dei malviventi non lo raggiunge. Allarme in Liguria per gli assalti |

Ladri in casa mentre tutti dormono. Arrestato dopo l'inseguimento - due in fuga / FOTO : Prato, 9 febbraio 2018 - E' stato il vicino di casa, intorno alle 5 del mattino, ad accorgersi che qualcosa non andava nell'appartamento accanto: rumori sospetti, che facevano pensare alla presenza di ...

Sono alla marcia per Giulio Regeni - i Ladri svuotano loro casa : Mentre il paese era in piazza per ricordare Giulio Regeni, i ladri hanno visitato le case dei partecipanti alla fiaccolata e le hanno ripulite da cima a fondo.E' successo giovedì scorso a Fiumicello, in provincia di Udine, paese natale del giovane ricercatore friulano barbaramente torturato e ucciso in Egitto, dopo essere stato rapito, nelle prime settimane del 2016, dalle forze di sicurezza.Un omicidio dai contorni ancora poco chiari: e ...

Pollenza - Ladri saccheggiano la casa di Righetti. Preso il Rolex dello scudetto : Pollenza - Colpo dei ladri nell'abitazione dell'ex difensore della Roma Ubaldo Righetti. Rubato anche un preziosissimo orologio griffato Rolex: un ricordo dello scudetto conquistato nel 1983. Il raid ...