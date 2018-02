L’addio di Jeffrey Dean Morgan a Carl Grimes in The Walking Dead | l’attore contro

optimaitalia

(Di martedì 27 febbraio 2018) Anche il Negan di Theha un cuore, almeno lontano dal set e dalla telecamera e così ecco un emozionato e sconvoltodire addio al suoe non solo. Chandler Riggs mancherà a tutti, mancherà a tutti coloro che hanno guardato la serie sin dal primo episodio e a chi, come Andrew Lincoln, ha condiviso con lui il set sin dall'inizio.Nonostante il suo arrivo nella serie solo un paio di anni fa, ancheha voluto dire addio ae a Chandler Riggs usando i social e chiudendo una serie di saluti iniziati con la canzone che il suo papà televisivo ha voluto cantargli.I fan si stanno ancora riprendendo dagli eventi della midseason première andata in onda il 25 e 26 febbraio negli Usa e in Italia, mentresi è lasciato andare su Instagram mettendo insieme un addio davvero struggente e sentito. La morte ...