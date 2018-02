L' account Twitter satirico di Kaz Hirai chiude con una raccolta fondi

Twitter ha calcolato quante volte Trump è stato rilanciato da account falsi - ma sono 'russi'? : Ma il collegamento con il mondo politico russo e più in generale la versione di Twitter non convince tutti. Marco Camisani Calzolari, docente di Comunicazione digitale e fake news all'Università ...

Perché non sono convinto delle dichiarazioni di Twitter sugli account russi pro Trump : Twitter ha comunicato che durante la campagna elettorale Donald Trump ha ricevuto circa 470mila retwitt da parte di account falsi riconducibili al mondo russo, quindi alla russia. La tesi è quella che già conosciamo e dice che la russia abbia interferito sulla campagna elettorale. Questa ammissione di Twitter però suona un po' bizzarra: la ...

L'account Twitter del presidente di Sony Interactive Entertainment è stato sospeso : Nella giornata di ieri vi avevamo riportato le dichiarazioni rilasciate dal nuovo presidente di Sony Interactive Entertainment, John Kodera, in merito alla questione dei "giochi come servizio".Kodera, attraverso L'account Twitter da poco aperto, aveva dichiarato che Sony intraprenderà una strada ben diversa, focalizzandosi sull'offrire ai giocatori grandi prodotti in linea con le esigenze degli sviluppatori, con l'obiettivo di far rimanere ...

L'account Twitter di Cyberpunk 2077 si risveglia dopo quattro anni di silenzio : Ci sono poche cose in grado di stimolare la curiosità come un "*beep*". Soprattutto se questo compare su un profilo Twitter in disuso ormai da quattro anni. Ancor di più se il profilo Twitter in questione è quello di Cyberpunk 2077, il nuovo atteso titolo di CD Project RED.Il misterioso messaggio ha subito dato il via alle condivisioni e alle risposte dei fan che attendono da tempo qualche informazione sul gioco dello studio polacco. Presentato ...

Ecco perché Twitter non bloccherà mai l’account di Donald Trump : Dopo i tweet razzisti, folli e arrabbiati, perché Twitter non blocca l’account di Trump? Se lo chiedono da settimane diversi utenti e Twitter ha deciso di dare una risposta scritta, pur senza mai citare direttamente il presidente degli Stati Uniti d’America. “Twitter è qui per servire e aiutare il progredire della conversazione pubblica globale. I leader mondiali eletti svolgono un ruolo cruciale all’interno di quella ...

Twitter - l’esercito dei (falsi) terremotati che celebrano il rientro nelle case. Svelato il fake - gli account cancellati in blocco : Sono finalmente tornati nelle loro case. Carla Minotta è rientrata il 27 dicembre. A Rossella Gengi era toccato un po’ prima, il 31 ottobre. Valerio Parente e Lucio Ruggero avevano rimesso piede nella loro abitazione rispettivamente lo scorso 13 e 6 ottobre. Costantino Varlo il 19 luglio e Noemi Samisi il 5 maggio. terremotati fortunati, verrebbe da dire, visto che solo il 40 per cento degli abitanti del Centro Italia colpiti dalle scosse ...

Ancora carcere e cancellato account Twitter per Ahed - ragazza simbolo della lotta palestinese : È stata prolungata la detenzione e cancellato l'account Twitter di Ahed Tamimi, la giovanissima palestinese simbolo della lotta palestinese, attualmente in un carcere israeliano. I familiari accusano gli israeliani di aver sollecitato la decisione di Twitter e ne hanno prontamente aperto un altro, #FreeAhedTamimi.Da quando, il 6 dicembre, il presidente americano Donald Trump ha riconosciuto Gerusalemme capitale d'Israele, Cisgiordania e ...

L’account Twitter di Julian Assange è tornato online - ma si continua a non sapere cosa sia successo : L’account Twitter di Julian Assange, fondatore di Wikileaks, è tornato online. @JulianAssange era stato cancellato probabilmente venerdì scorso, senza alcuna spiegazione né da parte di Assange né da parte di Wikileaks. Se lo si cercava, usciva questa schermata. Ieri @JulianAssange The post L’account Twitter di Julian Assange è tornato online, ma si continua a non sapere cosa sia successo appeared first on Il Post.

L’account di Julian Assange su Twitter non c’è più : Julian Assange, fondatore di Wikileaks, non è più su Twitter, o per lo meno non c’è più L’account che Assange aveva usato finora, @JulianAssange. Non si sanno i motivi della chiusura delL’account, che non sono stati spiegati nemmeno da Wikileaks. The post L’account di Julian Assange su Twitter non c’è più appeared first on Il Post.