La sfilata Dior in diretta streaming alla Parigi Fashion Week AI 2018-2019

5 motivi beauty per cui la sfilata Haute Couture di Dior ci ha fatto impazzire : Oltre agli abiti preziosi creati dietro la regia di Maria Grazi Chiuri, che non ne sbaglia una, anche il look beauty della sfilata Haute Couture Spring-Summer 2018 di Christian Dior era degno di nota. Vi elenchiamo 5 motivi per cui merita, secondo noi, un J’adore. LEGGI ANCHEIl ballo in maschera surreale di Dior 1. Le modelle hanno indossato bellissime maschere surreali ispirate al ballo organizzato da Truman Capote nel 1966 The Black ...