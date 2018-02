La scelta del pane | ecco quale preferire

Ema. Si complica la 'battaglia ' italiana per Milano. Commissione UE boccia revisione della scelta di Amsterdam come nuova sede : 26 FEB - Si complica la battaglia al Parlamento europeo per la revisione dell'assegnazione dell'Agenzia europea del farmaco , Ema, ad Amsterdam. La Commissione Affari costituzionali dell'...

PAOLO CRIVELLIN E ANGELA CALOISI/ Ospiti speciali a Uomini e donne : i progetti della coppia dopo la scelta : Per la prima volta dalla scelta o, meglio, ancora prima, PAOLO CRIVELLIN e ANGELA CALOISI torneranno in studio a Uomini e donne per raccontare della loro vita insieme.(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 14:36:00 GMT)

Torre Piloti - processo bis : la compagnia Messina si costituirà parte civile. Legali delle vittime : “scelta di cattivo gusto” : Hanno deciso di costituirsi parte civile nell’udienza preliminare del processo bis per il crollo della Torre Piloti di Genova, causata dallo scontro della loro nave Jolly Nero con la struttura costruita a fil di banchina. La compagnia Messina chiederà 30mila euro di danni ai 17 imputati per i danni riportati dal cargo e per i rischi corsi dall’equipaggio, che in parte è stato condannato in primo grado per la morte delle 9 persone ...

Embraco - governo Slovacchia : “Nessun aiuto di Stato. La delocalizzazione è una scelta solo industriale” : La Slovacchia non ha dato nessun aiuto di Stato a Embraco per rilocalizzare la produzione. “Il ministro dell’Economia della Repubblica Slovacca, Peter Ziga, ha dichiarato che il governo slovacco non ha messo in pratica nessun supporto agli investimenti per Embraco”, ha detto l’ambasciatore Ján Soth al Giornale diplomatico. “Ogni sostegno garantito finora è sempre stato in linea con le regole europee, adeguatamente negoziato e ...

Kronos il tempo della scelta - 23 febbraio : Di Maio ospite sul caso rimborsi M5S : La puntata odierna può essere vista anche in streaming, da pc, tablet e cellulari su www.raiplay.it mentre on demand, dopo la mezzanotte, su Rai Replay . Kronos: anticipazioni questa sera venerdì ...

U&D - Nicola Panico vuole corteggiare Sara : la scelta della produzione : Nicola Panico esce allo scoperto dopo settimane di attesa! Il noto calciatore, che abbiamo conosciuto questa estate nel corso dell'ultima edizione di Temptation Island, avrebbe più volte chiesto alla produzione di Uomini e Donne la possibilità di riconquistare la sua ex fidanzata. Come molti di voi già sanno, Nicola Panico e Sara Affi Fella hanno condiviso diversi anni della loro vita ma la coppia è scoppiata in seguito alla partecipazione al ...

Kronos - il tempo della scelta/ Anticipazioni 23 febbraio : protagonisti Marco Minniti e Luigi Di Maio : Kronos, il tempo della scelta torna in onda oggi,venerdì 23 febbraio, alle 21.20 su Raidue. protagonisti del nuovo appuntamento saranno Marco Minniti e Luigi Di Maio.(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 07:40:00 GMT)

CIVICA POPOLARE/ Alli - Castaldini - Toccafondi : le ragioni della nostra scelta a sinistra : Nell'alleanza di governo abbiamo trovato tanti impegnati per il bene comune. Ecco perché PAOLO Alli, VALENTINA Castaldini e GABRIELE Toccafondi hanno deciso di continuare questo percorso(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 14:12:00 GMT)

Una scelta oltre la vita : gli studenti del Majorana di Brindisi organizzano convegno sulla donazione organi : Gli studenti hanno anche previsto una Diretta Streaming dell'evento sulla pagina Facebook dell'istituto ed hanno inoltre invitato ufficialmente a presiedere al convegno il Prefetto di Brindisi, Dott. ...

Ridurre l'orario di lavoro è una scelta politica nell'interesse della collettività : "Sono sfaticati!", "non lavorano abbastanza!", "non producono!", "sono pigri!"...L'elenco dei luoghi comuni sui lavoratori italiani è molto lungo, frutto di anni di propaganda iperliberista che ha insinuato nell'opinione pubblica dei pregiudizi difficili da sradicare. Eppure le ultime rilevazioni disponibili sulle ore lavorate nei paesi dell'area Ocse (2016) sono molto chiare: in Italia si lavora mediamente di più che in Francia, ...

Bruxelles conferma : Board dell'EMA critico su procedura scelta nuova sede : Teleborsa, - E' tutto pronto per la missione dei funzionari del Parlamento Europeo che oggi, 22 febbraio si recheranno ad Amsterdam per verificare se esistano le condizioni per il trasloco della sede ...

Agenzia del farmaco europea - Milano accusa l’Olanda di aver cambiato la sede scelta : L’assegnazione dell’Agenzia europea del farmaco (Ema) a cui Milano si era candidata, vedendosi sorpassata al rush finale con un sorteggio che ha premiato l’Olanda e la città di Amsterdam, si arricchisce di un nuovo capitolo. Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha annunciato di volere ricorrere alla Corte dei conti europea dopo avere chiesto e ottenuto l’accesso agli atti del governo olandese e avere individuato quelle che possono essere definite ...

Uomini e Donne - oggi - martedì 20 febbraio - trono classico : Sara non è convinta della scelta di Lorenzo : La tronista solleva dubbi sulla dichiarazione per Nilufar mentre il corteggiatore continua a mostrarsi deciso.