La polemica sulla neve a Napoli

Slittino - Armin Zoeggeler sulla polemica coi doppisti : “Mi spiace per l’esclusione di Oberstolz/Gruber ma i risultati parlano chiaro” : Non è passato inosservato lo sfogo del doppista Christian Oberstolz, escluso dalla lista olimpica di PyeongChang nella specialità dello Slittino insieme a Patrick Gruber. “Sbattuto fuori dopo aver tirato la carretta per anni”, le parole dell’atleta che così, a 40 anni, non potrà chiudere come avrebbe desiderato la propria carriera insieme al compagno di squadra. Oberstolz/Gruber, gli ultimi a conquistare metalli importanti ...

Infuria la polemica sulla fiction su Francese - Fava : 'Gds? Editoriale triste e imbarazzante' : Approfondimenti Giornale di Sicilia contro Mediaset: 'Bloccate fiction su Francese, ci danneggia' 21 gennaio 2018 Infuria la polemica intorno a 'Liberi Sognatori, Delitto di mafia' la fiction di ...

Il Pd attacca : "Ritardi sulla metro 2" - il Comune : "polemica offensiva" : Questione politica, replica il Pd che ieri è tornato con forza ad attaccare la giunta Cinquestelle di Torino chiedendo le dimissioni dell'assessore ai Trasporti Maria Lapietra. Il nodo, in effetti, è ...

La nuova serie di Nathan Fillion cerca un’attrice per The Rookie - ma è polemica sulla star di Castle : La nuova serie di Nathan Fillion non è ancora in via di produzione ed è già sommersa dalle polemiche. La star di Castle, dopo una serie di apparizioni fugaci in diversi show televisivi (Modern Family, Santa Clarita Diet) si appresta a tornare sul piccolo schermo con la seconda stagione di Una serie di Sfortunati Eventi, e in ruolo da protagonista in The Rookie. La serie riunisce Fillion con Alexi Hawley, ex showrunner e produttore esecutivo ...

Roberta Lombardi : la polemica sulla chat e i vitalizi della Regione Lazio : Un nuovo caso scuote il #M5S, ancora una volta a Roma e dintorni. Dopo la notizia che i legali di #Virginia Raggi hanno presentato richiesta di giudizio immediato per la loro assistita, accolta dal Tribunale capitolino, oggi l'attenzione si sposta su #Roberta Lombardi, altro volto di spicco del Movimento 5 Stelle. In autunno, la Lombardi ha partecipato alla votazione online in cui si chiedeva agli iscritti di scegliere il candidato per le ...

In Francia scoppia la polemica sulla sicurezza dopo il linciaggio di 2 poliziotti in un sobborgo di Parigi. Emmanuel Macron sotto accusa : Indignazione, paura e una durissima polemica politica sulla sicurezza. La Francia ha salutato così l'inizio del 2018 dopo il pestaggio di due poliziotti avvenuto nel sobborgo parigino di Champigny-sur-Marne durante la notte di Capodanno. Il presidente francese Emmanuel Macron ha parlato di "un linciaggio codardo e criminale". I dati del ministero dell'Interno parlano di una notte di San Silvestro trascorsa tra violenze e disordini in ...

