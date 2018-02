La nuova versione di AnTuTu riscrive la classifica dei 10 top smartphone

Senza più problemi l’aggiornamento Oreo su Samsung Galaxy S8 e S8 Plus : guida via nuova versione Odin 3.13.1 : L'aggiornamento Oreo ufficiale sui Samsung Galaxy S8 e S8 Plus non è ancora arrivato in Italia, nonostante la sua prima diffusione in molti paesi europei a noi vicini. La ripresa della distribuzione per Android 8.0 ancora non ci ha toccati direttamente ed è dunque più che logico che in molti, soprattutto gli utenti più smanettoni, stiano provvedendo all'installazione manuale del major update. La settimana scorsa abbiamo riportato prontamente ...

Sony lancia My PlayStation : una nuova versione browser del vostro profilo PSN : Sony ha lanciato My PlayStation, una nuova versione browser del vostro profilo PSN da utilizzare su desktop, tablet e dispositivi smart.Come segnalano i colleghi di Eurogamer.net, My PlayStation vi consente di controllare la lista di amici, visualizzare i trofei, cercare amici e rispondere alle richieste di amicizia, aggiornare il vostro profilo e inviare messaggi.In realtà, non c'è nulla che non potreste già fare tramite l'app PlayStation, ma ...

F1 - ecco la nuova Red Bull in versione "camobull" : ROMA - Con un po' di ritardo è stata svelata on line la nuova Red Bull. Si chiama RB14 la nuova monoposto, nata ancora una volta dalla penna di Adrian Newey. nuova livrea 'camoBull' e nuovi colori ...

Interrotto l’aggiornamento Oreo su Samsung Galaxy S8 e S8 Plus : nuova versione in sviluppo : L'aggiornamento Oreo per Samsung Galaxy S8 e S8 Oreo è stato Interrotto, come confermato in questi minuti da SamMobile. La situazione era parsa già abbastanza confusionaria nella giornata di ieri, quando noi, e molti dei nostri lettori e membri del gruppo Facebook dedicato alla linea, ci eravamo accorti della sparizione dei relativi firmware dal database di SamMobile (poi ricomparsi, sebbene l'errore comparso in fase di installazione con Odin ...

Diodato e Roy Paci duetto con Ghemon / "Adesso" : la nuova versione con la strofa inedita (Sanremo 2018) : Diodato e Roy Paci canteranno insieme al rapper Ghemon "Adesso" nella quarta serata del Festival di Sanremo 2018, in onda venerdì 9 febbraio su Rai 1. (Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 00:09:00 GMT)

Kena Mobile lancia una nuova versione di “Free” : 800 minuti - 100 SMS e 8 GB a 6 euro al mese : Kena Mobile ha lanciato una nuova versione di Kena Free, attivabile in portabilità da clienti Vodafone, Wind, Tre e operatori mobili, che propone 800 minuti verso tutti, 100 SMS verso tutti e 8 GB di internet al costo di 6 euro al mese L'articolo Kena Mobile lancia una nuova versione di “Free”: 800 minuti, 100 SMS e 8 GB a 6 euro al mese è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Il Padre Nostro cambia : la nuova versione il prossimo anno : «E non ci indurre in tentazione». La frase che chiude il Padre Nostro, secondo Papa Francesco, «non è una buona traduzione»: così formulata, sembra sottintendere che sia Dio a spingere l’uomo verso la tentazione. Il Pontefice l’aveva spiegato nel programma Padre Nostro, condotto da don Marco Pozza su Tv2000. E in effetti, dal 2019, con l’introduzione del nuovo Messale, quella frase del Padre Nostro sarà cambiata in «e non abbandonarci ...

PADRE NOSTRO/ Assemblea Cei : a fine anno nella Liturgia la nuova versione : E' prevista per la fine dell'anno l'introduzione nella Liturgia della nuova versione del PADRE NOSTRO con il cambiamento del versetto "non indurci in tentazione"(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 13:35:00 GMT)

Motorola Moto X4 in arrivo in una nuova versione con Snapdragon 636 e 6 GB di RAM : Lenovo si starebbe preparando a lanciare in questo mercato una versione potenziata del Motorola Moto X4. Ecco le differenze rispetto all'originale L'articolo Motorola Moto X4 in arrivo in una nuova versione con Snapdragon 636 e 6 GB di RAM è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Defender Serie Limitata 150 esemplari con Motore V8 e a breve la nuova versione (Defender) : La Land Rover ha accoppiato a tale Motore, una trasmissione automatica ZF a otto velocità con modalità Sport. Nel 2019 in Concomitanza con il 70° anniversario del marchio uscirà poi il nuovo modello..

Un'immagine rivelerebbe la nuova versione dell'Xbox Elite Controller : L'Xbox Elite Controller, il costoso e apprezzato pad di casa Microsoft per console e PC del quale vi abbiamo fornito la nostra recensione, potrebbe presto tornare in una nuova versione, stando alle ultime indiscrezione emerse in rete.Infatti, come riporta The Verge, è comparsa una nuova immagine che farebbe pensare a un imminente annuncio da parte di Microsoft relativo al nuovo Controller. Dall'immagine, visibile più in basso, possiamo notare la ...

Dolores O’Riordan morta : voleva incidere nuova versione di ‘Zombie’ con i Bad Wolves : “Quando abbiamo sentito che le piaceva la nostra versione di Zombie e che voleva cantarci sopra, è stato il più grande complimento che avremmo potuto ricevere”. Tommy Vext, cantante del gruppo hard rock Bad Wolves su Facebook ha spiegato che la cantante dei Cranberries Dolores O’Riordan, scomparsa a Londra a 46 anni, stava per registrare insieme a loro una nuova versione del grande successo della band. “Abbiamo sempre ...

Ford Ranger - La nuova versione a stelle e strisce debutta al Naias : La Ford ha presentato al Salone di Detroit la nuova versione americana del Ranger. Il modello deriva dalla generazione T6 già commercializzata in Europa e in altri Paesi e sarà prodotto in Michigan. Riporterà il marchio nel combattutissimo settore dei "midsize truck" dopo anni di assenza, replicando le strategie già messe in campo dai principali concorrenti. Per ora solo il 2.3 EcoBoost. Per adeguare il Ranger al mercato ...

