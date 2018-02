La maestra ai poliziotti | Dovete morire Matteo Renzi | Deve essere

huffingtonpost

(Di martedì 27 febbraio 2018) Durante gli scontri a Torino tra antifascisti e Casapound, una donna è stata ripresa mentre urlava contro le forze dell'ordine. "Vigliacchi, mi fate schifo,", si ascolta nel filmato dove lei appare in prima linea di fronte a un corteo. La donna in questione è Lavinia Flavia Cassaro,senza classe di Torino, e sul suo comportamento si è espresso anche: "licenziata"."Che schifo, una professoressa che augura la morte aiandrebbe licenziata su due piedi", ha detto il leader del Pd, come riporta il Corriere della sera ", "Torino - ha proseguito - è una realtà in cui ci sono molti centri sociali che, come dice il senatore Stefano Esposito del mio partito, andrebbero chiusi".era ospite del programma Matrix, che ha trasmesso il filmato e intervistato l'insegnante. "Sì, ho detto quelle parole ...