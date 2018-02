La lettera di una donna a Salvini è diventata virale

Matteo Salvini - lettera di una mamma adottiva/ 'Fai vivere i miei figli nel terrore" : lui replica 'Sbaglia" : Polemica tra Matteo Salvini e Gabriella Nobile, mamma adottiva: in un post su Facebook la donna lo ha accusato di 'far vivere il terrore' i figli.

Matteo Salvini - lettera di una mamma adottiva/ "Fai vivere i miei figli nel terrore” : lui replica "Sbaglia” : Polemica tra Matteo Salvini e una mamma adottiva: nel post su Facebook la donna lo accusa di "far vivere il terrore" i suoi figli per i tanti insulti dalla strada. Lui replica, "sbaglia"(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 20:50:00 GMT)

Rosa Perrotta - il pianto all’Isola per il fidanzato Pietro Tartaglione. In Honduras arriva una lettera e - davanti alle telecamere - la naufraga scoppia in lacrime : Lacrime all’Isola dei famosi per Rosa Perrotta. L’ex tronista di ”Uomini e Donne” è scoppiata in un pianto a dirotto dopo aver ricevuto una lettera del suo fidanzato, l’avvocato campano Pietro Tartaglione, conosciuto all’interno del programma di Maria De Filippi. Il motivo è presto detto. La giovane ha da poco compiuto 30 anni e proprio sull’isola le è stata recapitata una lettera che il suo ...

lettera DI UNA MAMMA A SALVINI/ Facebook : “fai vivere i miei figli adottivi africani nel terrore” : Una LETTERA di una mammma che ha adottato due bambini africani accusa il leader della Lega Matteo SALVINI di farli vivere nel terrore, ecco di cosa si tratta(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 14:38:00 GMT)

Lory Del Santo riceve una lettera dall’ex Rocco : la reazione di Marco : Rocco Pietrantonio invia una lettera a Lory Del Santo: Marco Cucolo reagisce male A Pomeriggio Cinque Barbara d’Urso ha parlato di Franco Terlizzi e la frase omofoba detta a Craig Warwick e soprattutto del gossip creato attorno a Lory Del Santo. Settimana scorsa è stato ospite nel salotto dursiano Rocco Pietrantonio dove si è lasciato andare a diverse dichiarazioni contro Lory Del Santo e soprattutto contro il suo attuale compagno Marco ...

Uomini e Donne news - una lettera per Maria : Paolo non convince : Uomini e Donne, Paolo Crivellin e la lettera a Maria De Filippi: il pubblico reagisce e commenta sui social Maria De Filippi ha ricevuto una nuova e bellissima lettera, questa volta da Paolo Crivellin. L’ex tronista di Uomini e Donne ha infatti scritto alcune parole per ringraziare la conduttrice del Trono Classico ed Over. Il […] L'articolo Uomini e Donne news, una lettera per Maria: Paolo non convince proviene da Gossip e Tv.

Paolo Crivellin e Angela Caloisi/ Ospiti speciali a Uomini e donne con una lettera per Maria De Filippi : Per la prima volta dalla scelta o, meglio, ancora prima, Paolo Crivellin e Angela Caloisi torneranno in studio a Uomini e donne per raccontare della loro vita insieme.(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 13:02:00 GMT)

Gentiloni - una lettera che sa di ciclostile ai depressi elettori romani : Altro che seduzioni social. Con una facciata di cartacea morbidezza, il conte Paolo chiede ai votanti di Roma Centro di restare deputato. Per il resto si vedrà

Lapo Elkann scrive una lettera alla Scuderia Ferrari : 'Il più bel regalo per Enzo' : Ma non solo, perché Ferrari emoziona e appassiona i popoli di tutto il Mondo, una forza che pochi hanno. Rosso è il colore della passione, del sangue, del nostro vino migliore. Rosso, per tutti, è il ...

“Oddio - no”. A 7 anni dalla morte del figlio appena nato - la scoperta sconvolgente. Per tutta la vita mamma e papà hanno convissuto con un dolore atroce - insostenibile. Poi - dal nulla - ecco arrivare una lettera inattesa. E il loro mondo crolla - di nuovo : La peggior notizia, quella che un genitore non si vorrebbe mai sentir dire in tutta la sua vita. “Vostro figlio, purtroppo, non ce l’ha fatta”. Questo l’incubo con il quale si sono dovuti scontrare una madre e un padre che sette anni fa hanno ricevuto la drammatica comunicazione dal personale di una struttura ospedaliera di Volgograd in Russia, la città che in passato era stata famosa con il nome di Stalingrado. Al ...

NADIA TOFFA/ lettera di una paziente oncologica : “Non siamo fighi né eroi. Non tutti ce la fanno” : NADIA TOFFA, la Iena cittadina onoraria di Taranto: mozione approvata all'unanimità. Le ultime notizie sull'inviata e conduttrice de Le Iene, che ha combattuto contro il cancro(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 17:26:00 GMT)

Regina Elisabetta - lettera aperta a Sua Maestà (che ha partecipato a una sfilata - annientando l’attenzione su quelle che verranno dopo. Per sempre) : Elisabetta, insegnaci come si fa. Perché qui, Maestà, non è questione di essere Regina. Certo, aiuta. Ma la cosa non è quella: ne abbiamo viste di regine, principesse e duchesse cascare sotto il ‘fuoco amico’ della prima star hollywoodiana che passa. Basta pensare alla bella Kate. Fotografata, adoratissima, William non poteva fare scelta migliore. Poi è arrivata Meghan, l’attrice di serie tv, la futura sposa di Harry, quella ...

La tennista Serena Williams si confessa in una lettera alla Cnn : "Dopo la nascita di mia figlia - ho rischiato di morire" : Serena Williams, ex numero 1 del tennis mondiale, si confessa in una lunga lettera pubblicata dalla CNN, raccontando di aver rischiato la vita dopo aver messo al mondo sua figlia Olympia nel settembre 2017.Dopo una gravidanza relativamente tranquilla ed un cesareo d'emergenza, la campionessa è stata colta da embolia polmonare e, nella settimana immediatamente successiva al parto, ha dovuto subire ben due interventi chirurgici: "A causa ...

Elezioni Lombardia - l’oncologo invia una lettera-spot a tutti i pazienti : “Votate l’assessore alla Sanità Giulio Gallera” : Ha preso tutti gli indirizzi dei pazienti curati durante la sua carriera e ha inviato loro una lettera-spot nella quale incensa il sistema sanitario regionale e il lavoro dell’assessore lombardo alla Sanità, Giulio Gallera. Esplicito l’intento: sostenere l’esponente di Forza Italia. Lo dice senza giri di parole il dottor Alessandro Testori, che fino a pochi mesi lavorava all’Istituto europeo di oncologia fondato da ...