' La Lega non ha dimenticato il federalismo' Salvini risponde a Maroni

La bandiera neonazista al comizio di Matteo Salvini? Non è neonazi. E il sostenitore della Lega “trolla” tutti : Dopo la manifestazione organizzata dalla Lega in piazza Duomo a Milano sabato, dove Matteo Salvini ha giurato sul Vangelo, è circolata in Rete la foto di un ragazzo presente tra i sostenitori con cappellino rosso in testa della campagna elettorale di Donald Trump e in mano una bandiera verde con quattro “K”, che ricorda la Reichskriegsflagge nazista. La notizia è stata ripresa anche da alcuni giornali, che hanno titolato ...

EVA HENGER - MACCHINA VERITÀ A DOMENICA LIVE/ "Non ho paura - so coe difendermi" : parte la battaglia Legale? : Eva HENGER vs Francesco Monte: l'ex naufraga dell'Isola dei Famosi 2018 si sottopone al test della MACCHINA della VERITÀ sul canna-gate ma il pubblico chiede d'invalidarla.(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 11:40:00 GMT)

Lega - Maroni non si presenta al comizio di Salvini : Il presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, a sorpresa non è andato alla manifestazione del Carroccio con il segretario Matteo Salvini in piazza Duomo, a Milano. Il corteo dei sostenitori ...

Legale antagonisti arrestati a Palermo : "Non ci sono prove" : "I miei assistiti si professano estranei ai fatti, in linea generale quello che sosteniamo, come linea difensiva, è che non si può parlare di tentato omicidio a fronte di un soggetto che è stato ...

"Chi è il vero razzista?" Riccardo Augusto Marchetti - Lega - interviene sugli stranieri che non pagano il biglietti negli autobus Gualdo ... : ... anche se la situazione è ben diffusa in tutta l'Umbria, vedi i recenti fatti di Foligno, viene da chiedermi: chi è il vero 'razzista'? Un termine fin troppo abusato dalla politica di elitè a stampo ...

"Giusto non pagare per i morosi Saneremo la follia delle bollette" E Juncker? "Teme la Lega al governo" : CAOS BOLLETTE - Il leader della Lega Matteo Salvini ad Affaritaliani.it: "E' una follia. Spalmare il debito di alcuni sugli italiani che pagano è una follia che cercheremo di fermare in ogni modo possibile" Segui su affaritaliani.it

Avaaz - l'Ong Legata a Soros - attacca il centrodestra : Non deve vincere : Avaaz, l'Ong statunitense che alcuni usano definire una "creatura" del magnate George Soros, continua a postare sulle imminenti elezioni parlamentari italiane. L'ultimo appunto in ordine di tempo si riferisce all'intera coalizione di centrodestra.Sulla pagina Facebook dell'organizzazione in questione, infatti, è stato pubblicato un video che recita così: "La coalizione Berlusconi Salvini Meloni è ...

Ema : Legale Comune - fiduciosi su ricorsi - sede non può stare oltre a Londra : Milano, 22 feb. (AdnKronos) - Milano attende "con fiducia" la decisione sull'Ema da parte del Tribunale Ue dopo il doppio ricorso presentato per chiedere l'annullamento e la sospensione dell'assegnazione della sede dell'Agenzia europea del farmaco ad Amsterdam, decisa con un sorteggio che "non potev

Belgio : operazione di polizia a Forest - 'uomo armato'. Sindaco - blitz polizia non Legato a terrorismo : Imponente operazione di polizia in corso a Forest, nella regione di Bruxelles. Il Sindaco indica la presenza di un uomo armato. Lo riferiscono i media belgi. Nella zona sono presenti anche cecchini. E'...

Serie A : Tim potrebbe non rinnovare - la Lega cerca un nuovo sponsor : La compagnia telefonica ha cambiato di recente le proprie strategie di marketing e dopo 20 anni potrebbe non rinnovare il contratto con la Lega. L'articolo Serie A: Tim potrebbe non rinnovare, la Lega cerca un nuovo sponsor è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Silvio Berlusconi rompe il silenzio - l'ultimo sondaggio-bomba : 'Lega sotto di 4 punti - Salvini non sarà premier' : rompe il silenzio elettorale, Silvio Berlusconi , e getta il centrodestra nel caos. Il leader di Forza Italia , intervistato da Massimo Giannini a Circo Massimo su Radio Capital, snocciola i dati ...

Elezioni 2018/ Berlusconi : “Salvini non sarà il premier - Lega troppo distante”. E sul divorzio con la Lario.. : Elezioni 2018, diario di campagna elettorale: ultime notizie su Centrodestra, Pd e Movimento 5 Stelle. Tra aggressioni e violenze, Berlusconi torna protagonista, "Salvini non sarà premier"(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 10:04:00 GMT)