La campagna delle photo opportunity

VillaSG - RC - : LeALI. Sicurezza delle scuole è una priorità ma non va strumentalizzata per fare campagna elettorale : La nostra è sempre stata una politica del "fare", non del parlare o, peggio ancora, una politica che monta la protesta senza mai proporre una soluzione. Villa ha bisogno di certezze, di stabilità e, ...

Come la questione delle case chiuse è diventato un tema 'hot' della campagna elettorale : Sono passati 60 anni esatti dalla loro messa al bando, e puntuale, Come ad ogni elezione, è arrivata la proposta di riaprire le cosiddette case chiuse. Ad avanzare l’idea è il segretario della Lega Matteo Salvini che propone una “regolamentazione e tassazione della prostituzione Come nei Paesi civili” attraverso la “riapertura delle case chiuse, nome con cui venivano chiamate le strutture statali in cui ...

Il peso delle milizie nella campagna elettorale irachena : La presenza delle forze armate statunitensi in Iraq è diventata uno strumento di pressione sul premier Haider al Abadi in vista delle elezioni del 12 maggio. Leggi

TASSA PER LE PROVINCE/ L'antipasto delle brutte sorprese della campagna elettorale : Le PROVINCE dovrebbero essere state abolite. Eppure si sta pensando a come finanziarle. Una vicenda emblematica del modo di operare dell'attuale classe politica. SERGIO LUCIANO(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 08:56:00 GMT)ITALO NTV VENDUTA A GIP/ La perdita per l'Italia con una magra soddisfazione, di S. LucianoBANCHE E POLITICA/ Quella bacchettata di Visco al Credito cooperativo, di N. Berti

In una giornata simbolica - il giorno di San Valentino - in cui tutto il mondo celebra l'amore - la Polizia di Stato prosegue la campagna di prevenzione 'Questo non è amore' avviata a tutela delle donne che ... : l'iniziativa sarà riproposta nella centralissima Piazza Maggiore a Bologna ove, dalle ore 15.00 alle ore 19.00, personale specializzato della Questura e dell'Associazione Psicologi per i Popoli ...

La campagna delle donne musulmane : Basta molestie sessuali in moschea : Una campagna antiviolenza tutta interna al mondo musulmano. Da qualche giorno sui social network impazza l'hashtag #MosqueMeeToo, con cui migliaia di donne di religione islamica nei quattro angoli del pianeta denunciano molestie e violenze sessuali subite sui luoghi di preghiera e in particolare durante il pellegrinaggio - obbligatorio per un musulmano osservante - alla Mecca.Fra le prime a lanciare questa campagna la giornalista egiziana ...

Dai robot agli animali - le Olimpiadi delle gaffe nella campagna elettorale delle boutade : Hanno ancora tre settimane a disposizione per battere tutti i record del lancio della boutade quasi fossero alle Olimpiadi e non alle elezioni. I candidati e i leader di questa campagna d'inverno...

Nissan lancia la campagna #SheDrives a sostegno delle donne saudite : Nissan, per celebrare la storica decisione dell'Arabia Saudita di consentire alle donne di ottenere la patente di guida, ha proposto a un gruppo di giovani donne di mettersi per la prima volta al volante...

campagna elettorale : il tempo delle promesse (non realizzabili) - : I programmi e le promesse elettorali, questa volta, si spingono a toccare anche il tema delle vaccinazioni, trasformando gli aspetti più oggettivi della scienza in materia di confronto elettorale, ...

In campagna elettorale l'Italia diventa il Paese delle Meraviglie : Proprio il Paese delle Meraviglie. Salvini: abolizione dell'obbligo di vaccinare bambine e bambini; Grasso: abolizione delle tasse universitarie; Berlusconi: abolizione del Jobs act (che in seguito ha rettificato); Di Maio: reddito minimo per tutti, ma proprio tutti, compresi gli eredi disoccupati di chi presenta dichiarazioni dei redditi milionarie.Un tempo si confidava nella scienza prima di parlare, meglio, prima di assumere decisioni su ...

Elezioni - Paragone (M5S) inizia la campagna elettorale dall’autostrada : “Altro che sacchetti : occhio ai rincari delle tariffe” : “Se l’Epifania tutte le feste si porta via, il 4 marzo speriamo che tutti gli incompetenti si porti via. Una classe dirigente che tutti i conti li fa pagare a noi. Oltre ai sacchetti ogni anno dobbiamo ingoiare i rincari delle tariffe”. Così Gianluigi Paragone nel suo primo video dopo l’ufficializzazione della candidatura alle parlamentarie del M5S L'articolo Elezioni, Paragone (M5S) inizia la campagna elettorale ...

La campagna natalizia #iononspreco del Ministero delle politiche agricole Video : Un #Natale solidale che comincia con non sprecare il #Cibo. Con l’iniziativa #iononspreco, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha lanciato un programma con il quale spera di ridurre la quantita' di alimenti che finiscono nella spazzatura durante queste feste natalizie. L’iniziativa è stata presentata sul sito ufficiale del Ministero. “Io non spreco” propone un elenco di suggerimenti pratici per fare la battaglia allo ...