Kiev - scontri davanti al Parlamento. I deputati : Provocazione di Saakashvili : Sono undici i poliziotti ucraini rimasti feriti negli scontri davanti al Parlamento di Kiev nella giornata di martedì. In mattinata diversi gruppi di manifestanti si erano radunati di fronte alla Verkhovna Rada per chiedere la creazione di un tribunale anti-corruzione, l’aumento delle pensioni per il personale militare in congedo e la nomina di un nuovo direttore della Banca Centrale ucraina.Gli animi, secondo la ricostruzione ...