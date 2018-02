Juventus | Buffon | ”Ancora in Nazionale per riconoscenza Ecco cosa abbiamo sbagliato a

GIGI BUFFON A TIKI TAKA/ Tra il ritorno in Nazionale e l'addio alla Juventus : Il capitano della Juventus GIGI BUFFON, questa sera ospite a TIKI TAKA, ha accettato la proposta del ct GIGI Di Biagi di difendere la porta della Nazionale per le prossime gare.(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 17:42:00 GMT)

Di Biagio ed il caso Buffon che “inguaia” la Juventus : Il neo tecnico della Nazionale italiana, Gigi Buffon, ha parlato oggi alla stampa delle sue intenzioni in merito ai veterani dell’Italia. Intenzioni non condivise da buona parte di critica e tifosi, ma tant’è, a scegliere sarà comunque il Ct. In merito a Buffon, Di Biagio è stato molto “aperto”, dando la possibilità al portiere della Juventus di scegliere autonomamente quale sarà il proprio futuro: “Ho parlato con Buffon, ...

Juventus - lite per il rinnovo di Buffon?/ Dagospia : Agnelli fa infuriare il portiere - Allegri terzo incomodo : Juventus, lite per il rinnovo di Buffon? Dagospia: Agnelli fa infuriare il portiere, Allegri terzo incomodo. Le ultime notizie sul futuro del capitano bianconero(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 20:06:00 GMT)

Boom Juventus : “Buffon furioso per il rinnovo al ribasso proposto da Marotta! E Allegri…” : Il futuro di Gianluigi Buffon è un tema che sicuramente terrà banco in casa Juventus nei prossimi mesi. Il sito ‘Dagospia’, intanto, ha riportato una notizia clamorosa in merito entrando nel dettaglio della proposta che il presidente bianconero, Andrea Agnelli, avrebbe fatto il numero uno di ‘Madama’. A Buffon, secondo Dagospia, verrà offerto un rinnovo con un ingaggio al ribasso: Agnelli, in particolare, vorrebbe ...

Alena Seredova - bordate a Buffon : che frecciate al portiere della Juventus

Juventus - Iniesta : 'Buffon? Per me deve giocare tutta la vita' : Lo ha detto, ai microfoni di Premium Sport, al termine della gara di Londra contro i blues, il centrocampista del Barcellona Andres Iniesta .' Abbiamo giocato bene: in Champions sono tutti match ...

Juventus - Allegri/ “Fiero di allenare questa squadra. Buffon? Panchina concordata” : Juventus, Allegri: “Fiero di allenare questa squadra. Buffon? Panchina concordata”. Le dichiarazioni del tecnico bianconero dopo la vittoria sul Torino e le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 17:34:00 GMT)

Juventus - problema Buffon? Marotta allo scoperto : La Juventus in campo per la gara di campionato contro il Torino, lunch match che promette grande spettacolo. Importanti indicazioni da parte di Marotta ai microfoni di Premium Sport soprattutto sul ‘caso Buffon’: “Ci sono ancora 14 partite e tanti scontri diretti. Questa partita è uno scontro particolare, dobbiamo entrare in campo determinati per portare a casa i tre punti. Douglas Costa? Lo abbiamo preso dal Bayern Monaco, una ...

Juventus - Allegri/ “Mandzukic ha la febbre - Buffon riposa - la Champions non deve essere ossessione” : Juventus, parla Allegri: “Mandzukic ha la febbre, Buffon riposa, la Champions non deve essere ossessione”. Conferenza stampa dell’allenatore del club bianconero in vista del Toro(Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 15:01:00 GMT)

Juventus - Allegri : 'Mandzukic ha la febbre e Buffon riposerà. La Champions non deve essere un'ossessione' : 'Sapevamo che numericamente queste due partite, sia col Tottenham che col Torino erano partite dove numericamente mancavano dei giocatori. Domani ci prepariamo ad affrontare il Torino che tra l'altro ...

Torino-Juventus - Mazzarri : “Possiamo metterli in difficoltà”. Allegri : “Buffon riposa. Il Torino non ha…” : Torino-Juventus, Mazzarri: “Possiamo metterli in difficoltà”. Allegri: “Buffon riposa. Il Torino non ha…” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Torino-Juventus- Vigilia da derby in città. Torino si prepara al derby della Mole. Mazzarri e Allegri hanno parlato in conferenza stampa alla vigilia del big match. Mazzarri: “NON ...

Juventus - Allegri : 'Buffon non gioca. Champions? Non sia ossessione' : TORINO - ' La Champions League non deve essere un'ossessione, altrimenti non si vince nulla '. L'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, torna a parlare del pareggio in Europa contro il ...

Juventus - pazza idea Buffon : obiettivo Europei 2020. Addio al calcio rimandato? : Juventus, pazza idea Buffon: obiettivo Europei 2020. Addio al calcio rimandato? Serie A News calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus, pazza idea Buffon- Continua a tener banco il futuro di Gigi Buffon. Addio al calcio a fine anno o ancora in campo per un’altra stagione? Ancora tutto da valutare. Lo stesso diretto interessato ha confermato che si incontrerà con il ...