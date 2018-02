calcioefinanza

: JCoppa Italia, dove vedere Juventus-Atalanta in Tv e in streaming - FinancialSs : JCoppa Italia, dove vedere Juventus-Atalanta in Tv e in streaming - EnzoRusciano : JCoppa Italia, dove vedere Juventus-Atalanta in Tv e in streaming -

(Di martedì 27 febbraio 2018) Si disputano mercoledì 28 febbraio le semifinali di ritorno di Coppache ci permetteranno di conoscere quali saranno le due squadre che si contenderanno il trofeo nella finale in programma allo Stadio Olimpico il prossimo 9 maggio. La prima gara è in programma all’Allianz Stadiumsi sfideranno… L'articoloin Tv e in