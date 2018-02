Italia ancora nella morsa nel gelo | nevica anche a Napoli | scuole chiuse e traffico in

Meteo - ancora neve in pianura : il freddo siberiano "non molla" l'Italia : Almeno per un paio di giorni freddo e neve saranno ancora grandi protagonisti. "La forte ondata di freddo siberiano che è puntualmente arrivata l'Italia sta per raggiungere il suo apice. Poi...

Dopo Burian - arriva Big Snow : è ancora gelo per l'Italia : Lungo la penisola scorre un brivido, a causa del diffuso crollo termico e delle minime che sfioreranno addirittura i -10/-15 gradi in Pianura Padana. Gli esperti avvisano che fino a venerdì 2 Marzo il freddo continuerà ad attanagliare l'Italia con temperature sotto la media del periodo di 8/10 gradi.Il team di ilmeteo.it avvisa che fino a venerdì 2 Marzo il freddo continuerà a congelare, ma non solo. Ci aspetta una ...

Italia - c’è ancora Buffon. Di Biagio : “Si valuterà in due-tre gare…” : Italia, c’è ancora Buffon. Di Biagio: “Si valuterà in due-tre gare…” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Italia, C’È ancora BUFFON- Gigi Buffon sarà convocato da Gigi Di Biagio in vista dei prossimi match amichevoli della Nazionale Italiana. Una convocazione a sorpresa che permetterà a Buffon di riabbracciare l’azzurro ...

Sci Alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : un’Italia in rosa con Sofia Goggia e Federica Brignone. Gli uomini chiudono ancora a zero : Sono state le Olimpiadi Invernali delle donne per l’Italia e soprattutto per lo sci Alpino azzurro. Sofia Goggia è entrata nella leggenda dello sport italiano. La bergamasca è la prima sciatrice azzurra capace di conquistare la medaglia d”oro in discesa libera alle Olimpiadi Invernali. Un risultato eccezionale e che è solo il punto di partenza per una carriera che si prospetta essere tra le più vincenti di sempre. Il futuro è tutto dalla ...

Calcio - i migliori Italiani della 26ma giornata di Serie A. Cutrone e Immobile ancora a segno - doppietta decisiva di Valoti - arriva il riscatto per Ranocchia : Questo fine settimana si è disputata la 26ma giornata della Serie A di Calcio che ha visto protagonisti diversi calciatori italiani, che sono stati anche decisivi in numerose partite. Andiamo quindi a scoprire quali sono stati i migliori italiani di questa giornata. Mattia Valoti: segna per la prima volta in Serie A e realizza una doppietta che potrebbe rivelarsi fondamentale nella corsa salvezza del Verona. Un giocatore di 24 anni che aveva già ...

Basket femminile - Coppa Italia 2018 : il Famila Schio detta ancora legge. Undicesimo trionfo : Lucca sconfitta in finale : Il Famila Schio ha vinto la Coppa Italia 2018. La Final Four di Alessandria si è conclusa con la vittoria di Cecilia Zandalasini e compagne, che hanno battuto in finale la Gesam Gas&Luce per 67-50. Un successo netto, che certifica la supremazia nazionale della squadra veneta, che stasera ha giocato la sua nona finale consecutiva ma soprattutto ottenuto l’Undicesimo trionfo in Coppa, il secondo consecutivo. Una partita sostanzialmente ...

Basket - qualificazioni mondiali; Italia in Romania. Sacchetti : ''Vincere per crescere ancora'' : Classifica Girone D Italia 3/0; Romania 2/1; Paesi Bassi 1/2; Croazia 0/3 Quarta giornata - 26 febbraio 2018 Romania - Italia , Cluj-Napoca, ore 18.00 Italiane diretta Sky Sport 2 HD, Croazia - Paesi ...

METEO 4-10 Marzo : MALTEMPO - Italia ancora tra piogge e NEVE : SEI UN LEVABOLLI? VUOI SAPERE DOVE E' GRANDINATO? Italia, EUROPA, MONDO www.infograndine.com ...................................... EMERGENZA TRAFFICO WEB Vi suggeriamo di diventare nostri fan per rimanere aggiornati: - https://www.facebook.com/METEOgiornale.it - ...

BRIGITTA BOCCOLI/ "Vorrei un altro figlio. Mi capita ancora di parlare con Moira Orfei..."(Sabato Italiano) : BRIGITTA BOCCOLI: l'attrice e showgirl ospite di Eleonora Daniele ha raccontato la sua storia d'amore con Stefano Orfei, tra il desiderio di un altro figlio e il ricordo della grande Moira..(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 18:03:00 GMT)

Ancora neve in Nord Italia mentre incombe il pericolo gelo con temperature sotto zero da record : Dopo la neve il gelo con possibili temperature che soprattutto nel Nord Italia potranno scendere a 10 gradi sotto zero e oltre anche nelle zone di pianura e a -18/20 in montagna. Allarme generale , ...

Sei Nazioni : l’Italia sogna per mezz’ora ma la Francia è ancora lontana : Sei Nazioni: l’Italia sogna per mezz’ora ma la Francia è ancora lontana Nell’abbraccio dei transalpini al Velodrome di Marsiglia gli azzurri crollano nel finale Continua a leggere L'articolo Sei Nazioni: l’Italia sogna per mezz’ora ma la Francia è ancora lontana sembra essere il primo su NewsGo.

Italia da 10 - ma c'è ancora margine per la lode : La prima, in ordine di tempo, è la staffetta maschile del biathlon, con l' Italia nel ruolo di outsider, in uno sport in cui però le sorprese non mancano quasi mai. Sabato 24 l'Italia avrà qualche ...

Autogrill investe ancora in Italia : "Valorizziamo la A35 BreBeMi e il territorio" : Società leader al mondo nei servizi di ristorazione per chi viaggia, attiva in 31 paesi, con oltre 57mila dipendenti, Autogrill continua a investire sul territorio nazionale. 'L'Italia dopo parecchi ...