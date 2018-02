Isola | Paola e Bianca contro il regolamento | punizione per tutti | è bufera

Isola : Paola Di Benedetto e Bianca Aztei non hanno rispettato il regolamento : Il gioco dell'Isola Dei Famosi continua e i naufraghi hanno iniziato a creare i primi gruppetti e coalizzarsi. Ci sono due naufraghe che ancora oggi non sono riuscite ad instaurare un rapporto d'amicizia: stiamo parlando di Paola Di Benedetto e Bianca Aztei, le quali sono state obbligate dalla produzione di vivere per una settimana legate ad una corda in comune 24h su 24. Scopriamo insieme cosa è successo durante questa settimana e a cosa vanno ...

DIRETTA - Isola dei Famosi - 6^ puntata : chi uscirà tra Paola - Franco e Gaspare? : L'Isola dei Famosi torna stasera con una sesta e imperdibile puntata in prime time. Alessia Marcuzzi, con la collaborazione di Stefano De Martino, affronterà le dinamiche che si sono instaurate, durante questa settimana, tra i naufraghi presenti in Honduras. Anche per questa volta la nomination è a tre, infatti potrebbe abbandonare l'Isola uno tra: Paola Di Benedetto, Franco Terlizzi e Gaspare. Stasera scopriremo se Giucas Casella rientrerà in ...

Anticipazioni Isola dei Famosi - Bianca e Paola : stasera la punizione : Bianca Atzei e Paola Di Benedetto infrangono il regolamento a L’Isola dei Famosi Ore davvero difficili queste per i naufraghi della tredicesima edizione de L’Isola dei Famosi. Difatti, com riportato dalle Anticipazioni pubblicate poco fa sul sito internet del reality show condotto da Alessia Marcuzzi, Paola Di Benedetto e Bianca Atzei hanno infranto il regolamento. Cosa hanno fatto? Come tutti sapranno bene, le due naufraghe sono ...

L'Isola DEI FAMOSI 2018 - ELENA MORALI VS BIANCA ATZEI / Video - Paola di Benedetto prova a farle chiarire ma... : L'ISOLA dei FAMOSI, in attesa della nuova diretta, riserva nuove sorprese: la 'strana' amicizia tra Paola e BIANCA, Gaspare sbotta per il bagnoschiuma, la pizza ricompensa non placa la fame(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 13:52:00 GMT)

Isola dei famosi - Paola Di Benedetto e Bianca Atzei infrangono il regolamento : saranno punite : Potrebbero arrivare severe punizioni per le naufraghe dell'Isola dei famosi Paola Di Benedetto e Bianca Atzei . Le due erano state condannate a trascorrere una settimana legate da una corda, finché - ...

Isola dei Famosi - Paola e Bianca sciolgono la corda. Arriva la punizione? : Per Paola Di Benedetto e Bianca Atzei questa è stata una settimana difficile, le due naufraghe dell'Isola dei Famosi, infatti, sono dovute rimanere legate l'una all'altra 24 ore su 24.Il motivo? Paola è risultata la peggiore della settimana e come punizione è stata legata con una corda alla compagna che ha nominato, appunto Bianca. Ma dopo i primi quattro giorni di convivenza forzata, le due naufraghe dell'Isola si sono ...

Isola dei Famosi - Paola di Benedetto e Bianca Atzei infrangono il regolamento. Cosa accadrà alle naufraghe? : Un'altra grana per L'Isola dei Famosi e per Alessia Marcuzzi, Paola di Benedetto e Bianca Atzei hanno infranto il regolamento: saranno punite o addirittura espulse dal gioco per non aver rispettato le ...

Isola dei Famosi - Bianca contro Elena : "Una bambina - mi ha messo contro Paola" : Manca poco alla sesta puntata dell' Isola dei Famosi e il clima in Honduras si è fatto piuttosto teso. Questa volta le protagoniste di un furibondo battibecco sono state Paola Di Benedetto, Elena ...

”Me lo ha detto prima di andare all’Isola”. L’ex ‘affonda’ Paola Di Benedetto. Dettagli ‘scottanti’ e tanto altro nell’intervista-valanga al calciatore Matteo Gentili : “Potrei anche perdonarla, perché è una persona cui voglio bene. Ma, dopo tutto quello che ho visto, ho troppo rispetto e stima verso me stesso per riprenderla al mio fianco”. A parlare il calciatore Matteo Gentili, ex della naufraga Paola di Benedetto. La concorrente, che fino a qualche settimana fa mostrava grande interesse nei confronti di Francesco Monte, è stata accusata dal suo ex di aver mentito spudoratamente. I due, ...

Paola Di Benedetto/ L'ex Madre Natura ha trovato una nuova rivale : Elena Morali (Isola dei Famosi 2018) : Paola Di Benedetto sarà la prossima eliminata dell'Isola dei Famosi 2018? Intanto scoppia l'attrito con Bianca Atzei, dubbi anche su Elena Morali. (Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 08:16:00 GMT)

Francesca Cipriani / Video : lo scontro con Paola Di Benedetto - tutta colpa del cibo? (Isola dei Famosi 2018) : Dopo aver regalato una pizza a testa ai naufraghi dell'Isola dei Famosi 2018, Francesca Cipriani sì è ritrovata al centro di un piccolo scontro sul cibo con Paola Di Benedetto(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 07:37:00 GMT)

Matteo Gentili/ Ex di Paola Di Benedetto : un rapporto distrutto da Francesco Monte? (Isola dei Famosi 2018) : Matteo Gentili, stoico fidanzato di Paola Di Benedetto, spera che sia lei a fare il primo passo, ma la naufraga, attualmente in nomination, potrebbe invece...(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 07:31:00 GMT)

Bianca Atzei/ Lite con Elena Morali : "mi ha messo contro Paola di Benedetto" (Isola dei Famosi 2018) : Bianca Atzei all'Isola dei Famosi 2018 si destreggia fra le accuse ricevute da Paola Di Benedetto e quelle lanciate ad Elena Morali: chi sta dicendo la verità?(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 07:05:00 GMT)

Isola dei Famosi 2018 - chiusura anticipata? / Bianca Atzei in lacrime per "colpa" di Paola ed Elena - il motivo : Stefano Bettarini, ex inviato dell'Isola dei Famosi 2018, per nulla convinto del suo successore De Martino che non si espone troppo durante le dirette del programma di Canale 5(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 18:44:00 GMT)