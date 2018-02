Isola dei Famosi | Bianca Atzei vs Elena Morali

Daniele Bossari/ Il web non perdona la presa di posizione contro Eva Henger (Isola dei Famosi 2018) : Daniele Bossari è nel mirino dei social e di Stefano Bettarini: l'auricolare indossato in diretta nasconde una manovra della produzione dell'Isola dei Famosi 2018?(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 10:30:00 GMT)

ROSA PERROTTA / Video - appianati i contrasti con Alessia Mancini (Isola dei famosi) : ROSA PERROTTA, ex Uomini e Donne ed attuale naufraga sull’Isola, ha trovato il giusto equilibrio nel gruppo di naufraghi appianando anche i contrasti con la Mancini.(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 10:18:00 GMT)

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione : un figlio dopo l’Isola dei Famosi : Isola dei Famosi: Rosa Perrotta dopo il reality vuole un figlio dal fidanzato Pietro Tartaglione Da quando Rosa Perrotta si è unita al cast dei naufraghi dell’Isola dei Famosi, il fidanzato Pietro Tartaglione l’ha sempre sostenuta e difesa sui social. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne, infatti, pubblica spesso sul suo profilo foto e video […] L'articolo Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione: un figlio dopo l’Isola ...

AMAURYS PEREZ/ Attaccato da Franco Terlizzi : l'atleta risolve tutto con un abbraccio (Isola dei Famosi 2018) : AMAURYS PEREZ ha conquistato il pubblico dell'Isola dei Famosi 2018, ma sembra avere qualche problema con un altro Naufrago: l'ex pugile Franco Terlizzi. (Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 10:07:00 GMT)

Nadia Rinaldi/ Video - dubbi sull'attrice. Eva Henger pronta a sbugiardarla? (Isola dei Famosi 2018) : Nadia Rinaldi potrebbe finire al centro della polemica: l'ex concorrente dell'Isola dei Famosi 2018 ha mentito sul famoso cannagate? In un Video di Domenica Live, la sua reazione. (Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 10:00:00 GMT)

L'Isola dei Famosi : Il reality sarebbe a serio rischio chiusura anticipata : Non si spengono le polemiche nel reailty show 'L'Isola dei Famosi' sulle ormai famose parole di Eva Henger e sulle sue accuse a Francesco Monte per aver fumato marijuana. Tutto lascia immaginare che ormai si è superata una linea di non ritorno e tutto sarà finito solamente alla scoperta dell'assoluta verità. Questa tredicesima edizione del programma rischia veramente di chiudere i battenti anticipatamente rispetto alla data prevista. Magnolia, ...

STEFANO DE MARTINO/ Il ballerino coinvolto nel canna-gate? Ecco la verità (Isola dei famosi 2018) : STEFANO De MARTINO ha confermato la sua estraneità in merito al "cannagate" di Francesco Monte. Per l'inviato dell'Isola dei famosi ci sarebbe all'orizzonte un nuovo amore. (Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 09:50:00 GMT)

Chiara Nasti e il canna-gate/ In combutta con Eva Henger? I fan hanno dei dubbi (Isola dei Famosi 2018) : Chiara Nasti finisce nel vortice del cannagate: l'ex concorrente dell'Isola dei Famosi 2018 conferma le accuse di Eva Henger, ma i fan credono che ci sia altro dietro. (Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 09:45:00 GMT)

Cecilia Capriotti contro Rosa Perrotta dopo L’Isola dei famosi : L’Isola 2018: Rosa Perrotta criticata da Cecilia Capriotti Sul sito de L’Isola dei famosi è presente un video nel quale Cecilia Capriotti ha commentato per la prima volta le parole chiave con cui viene ricercata sul web: “Cecilia Capriotti chi è?”, “Cecilia Capriotti Filippo Nardi”, “Cecilia Capriotti puzza”, “Cecilia Capriotti mamma” e molte altre. “Cecilia Capriotti ...

Eva Henger e Mercedesz lanciano una frecciata all’Isola dei Famosi : Mercedesz Henger e Eva lanciano una frecciata contro L’Isola 2018 Per Eva Henger e Mercedesz Henger la partecipazione dell’ex pornostar all’Isola dei Famosi ha lasciato strascichi molto negativi, che a distanza di settimane dall’uscita di Eva dal gioco ancora si fanno sentire. D’altronde le Henger sono le prime a voler far luce sul caso, non solo ricorrendo alle vie legali (rispondendo alle accuse di calugna da ...

ELENA MORALI/ Video - la naufraga contesa tra Simone Barbato e Scintilla (Isola dei famosi 2018) : sELENA MORALI all'Isola dei famosi. La naufraga è stata a Isla Bonita con Simone Barbato, ma ha confessato come tra lei e il mimo di Avanti un altro ci sia solo una tenera amicizia.(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 09:40:00 GMT)

SIMONE BARBATO/ Video - la cotta per Elena Morali e i siparietti con Giucas Casella (Isola dei famosi 2018) : SIMONE BARBATO è uno dei protagonisti dell'Isola dei famosi 2018 e sta facendo discutere il pubblico per la sua amicizia particolare con Elena Morali, l'ex Pupa e Secchione. (Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 09:30:00 GMT)

Isola dei Famosi 2018 : Bianca Atzei viola le regole - provvedimenti in arrivo? : provvedimenti in vista nei confronti di Paola Di Benedetto e Bianca Atzei? La posizione delle due naufraghe è nel mirino degli autori de L’Isola dei Famosi dopo la decisione delle due naufraghe di slegarsi contravvenendo alle disposizioni del regolamento. Dopo giorni di difficile convivenza la cantante ha deciso di sciogliere la corda e allontanarsi dopo un acceso confronto con Elena Morali. Quest’ultima è stata chiamata in causa dall’ex madre ...

Isola dei famosi - si va avanti tra mille polemiche : anticipazioni 27 febbraio : Isola dei famosi sarà visibile anche in streaming da tablet, cellulare e pc sul sito www.mediaset.it/canale5 e in replica grazie a Mediaset on demand L'Isola dei famosi, anticipazioni 27 febbraio ...