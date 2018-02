Isola dei Famosi 2018 | diretta streaming oggi 27 febbraio sesta puntata | info social

“Di notte hanno fatto scintille”. Scandalo hot all’Isola dei Famosi. Non solo gatte da pelare - laggiù in Honduras si consuma anche la passione. A rivelare il ‘fattaccio’ uno che la sa lunga : “È stata una luce di passione…” : Questa edizione dell’Isola dei Famosi sta facendo il botto. Il gradimento bisogna dire che è alto. Recentemente i vertici Mediaset hanno confermato che il reality non verrà chiuso e che ai piani alti c’è piena soddisfazione per gli ascolti. Ora toccherebbe vedere se qualità e quantità vanno di pari passo. Infatti sulla rete ci sono state parecchie lamentele, soprattutto riguardo al ‘canna-gate’ che ormai ha ...

Isola dei Famosi - il matrimonio di Elena a rischio. Scintilla a 'Pomeriggio 5' : 'Stiamo ancora insieme' : Elena Morali è sempre più vicina a Simone Barbato . Il mimo sta facendo di tutto per conquistare la bella ballerina sull' Isola dei Famosi e sembra aver insinuato il dubbio in lei, nonostante sia ...

“Si è allontanata poi è svenuta”. Paura per la naufraga all’Isola dei famosi. Prima la lite feroce - poi il malore : medici sul posto per accertamenti : Ancora un malore all’Isola dei famosi. Sin dalla Prima puntata, la conduttrice del reality Alessia Marcuzzi e l’inviato Stefano De Martino, sono stati messi a dura prova, sia nella gestione del carattere, non sempre mite, dei naufraghi, sia per quanto riguarda le vicende accadute. Le dure condizioni a cui devono sottostare i vip che accettano di partecipare a L’Isola dei Famosi non sono affatto semplici e molto spesso ...

Alessia Marcuzzi - l'Isola dei famosi si allunga di una puntata : l'annuncio di Roberto Cenci : Altro che chiusura anticipata. l'Isola dei famosi si allunga di una puntata rispetto alla data prevista. Ad annunciarlo è il regista del reality Roberto Cenci questa mattina in radio su Rtl 102.5. La ...

L’Isola dei famosi 2018 - Craig Warwick parla dello scandalo droga e dell’accordo tra Eva Henger e Francesco Monte : Craig Warwick, concorrente che ha abbandonato L'Isola dei famosi in seguito ad un infortunio, racconta la sua verità su Eva Henger e Francesco Monte.

Isola dei Famosi 2018 - sesta puntata del 27 febbraio in diretta : altri naufraghi in arrivo : Stefano De Martino - Isola dei Famosi 2018 sesta puntata dell’Isola dei Famosi 2018 e nuovo appuntamento con il liveblogging del martedì sera su DavideMaggio.it, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e, soprattutto, in Honduras nel corso della serata. Isola dei Famosi 2018: le anticipazioni della sesta puntata A partire dalle 21.30 circa, su Canale 5, Alessia Marcuzzi conduce la sesta puntata ...

Rosa Perrotta in lacrime all’Isola dei Famosi : il fidanzato Pietro Tartaglione le fa una sorpresa : Rosa Perrotta festeggia il compleanno all’Isola dei Famosi: la naufraga scoppia a piangere dopo la sorpresa del fidanzato Pietro Tartaglione Un compleanno decisamente diverso quello di quest’anno per Rosa Perrotta. L’ex tronista di Uomini e Donne ha festeggiato infatti sull’Isola dei Famosi i suoi 30 anni, lontano da famiglia e fidanzato. A consolarla, però, c’ha […] L'articolo Rosa Perrotta in lacrime ...

Isola dei Famosi - in arrivo lo scandalo segreto : "Passione nella notte fra due naufraghi impegnati sentimentalmente" : MILANO ? L?Isola dei Famosi quest?anno, come ha più volte sottolineato Leggo.it, non ha lesinato in polemiche e retroscena, primo fra tutti l?ormai celebre canna gate...

NADIA RINALDI/ L'attrice si sottrae al test con la macchina della verità? (Isola dei Famosi 2018) : NADIA RINALDI potrebbe finire al centro della polemica: l'ex concorrente dell'Isola dei Famosi 2018 ha mentito sul famoso cannagate? In un video di Domenica Live, la sua reazione. (Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 17:19:00 GMT)

Isola dei Famosi 2018 : Mediaset smentisce la chiusura anticipata : La produzione del reality smentisce la chiusura anticipata e si dichiara soddisfatta dai risultati ottenuti.

Isola dei FAMOSI 2018 - CANNA-GATE E DIRETTA/ Altro che flop : prevista una puntata in più? (Sesta puntata) : ISOLA dei FAMOSI 2018, anticipazioni e DIRETTA sesta puntata: chi sarà il nuovo eliminato tra i tre concorrenti in nomination? “Nuovi” ingressi ed ancora il CANNA-GATE in studio.(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 17:01:00 GMT)

Malore Elena Morali all’Isola dei Famosi : come sta ora : Elena Morali sta di nuovo male a L’Isola dei Famosi E’ da poco terminata una nuova puntata del daytime de L’Isola dei Famosi. E stavolta ad aver catalizzato l’attenzione del pubblico a casa è stata indubbiamente Elena Morali, la quale si è sentita nuovamente poco bene. Cosa le è successo stavolta? Non è dato saperlo, ma per l’intera puntata del daytime del reality show vip andato in onda poco fa su Canale 5, la ...

”Ok - ora confesso tutto”. Canna-gate - il passo indietro di Nadia Rinaldi. In vista della macchina della verità - l’attrice romana racconta quello che ha visto sull’Isola dei Famosi : Puntata incentrata sul Canna-gate quella messa in onda da Barbara D’Urso su Canale 5 del 25 febbraio. Tra Domenica Live che riporta, Striscia la Notizia che accusa e L’Isola dei Famosi che minimizza, il caso che vede Francesco Monte sollevato da Eva Henger nella seconda puntata dell’Isola dei Famosi non accenna a sgonfiarsi. Anzi. Questo fine settimana a Domenica Live Craig Warwick, Cecilia Capriotti e Nadia Rinaldi si ...

Elena Morali si è sentita male : la naufraga ha lasciato l’Isola dei Famosi per degli accertamenti : Isola dei Famosi, Elena Morali si è sentita male: la naufraga lascia i suoi compagni per fare degli accertamenti Elena Morali si è sentita male all’Isola dei Famosi. La naufraga dopo aver passato tutto il giorno coricata ha lasciato i suoi compagni per sottoporsi a degli accertamenti medici. Il day time di oggi ha mostrato […] L'articolo Elena Morali si è sentita male: la naufraga ha lasciato l’Isola dei Famosi per degli ...