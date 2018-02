Isola dei Famosi 2018 | canna-gate e diretta Franco squalificato? Nuovi concorrenti

Bianca Atzei/ Lite con Elena Morali : "mi ha messo contro Paola di Benedetto" (Isola dei Famosi 2018) : Bianca Atzei all'Isola dei Famosi 2018 si destreggia fra le accuse ricevute da Paola Di Benedetto e quelle lanciate ad Elena Morali: chi sta dicendo la verità?(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 07:05:00 GMT)

GIUCAS CASELLA/ Riuscirà a tornare in Honduras? (Isola dei famosi 2018) : GIUCAS CASELLA, concorrente de l’Isola dei famosi costretto a tornare in Italia per problemi di natura fisica, si è lasciato scappare una frase sibillina che ha riacceso le polemiche.(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 06:18:00 GMT)

Isola dei Famosi 2018 - chiusura anticipata?/ Lo sfogo di Nadia Rinaldi : "Il mio nome usato per l'audience" : Stefano Bettarini, ex inviato dell'Isola dei Famosi 2018, per nulla convinto del suo successore De Martino che non si espone troppo durante le dirette del programma di Canale 5(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 01:09:00 GMT)

L’Isola dei Famosi – Sesta puntata del 27 febbraio 2018 – Conduce Alessia Marcuzzi con Venier - Bossari e la Gialappa’s. : Questa sera, in prima serata su Canale 5, torna L’Isola dei Famosi, condotta per il quarto anno consecutivo da Alessia Marcuzzi. Il compito di narrare le fatiche dei naufraghi in Honduras quest’anno è affidato a Stefano De Martino, mentre in studio i commentatori a bordo campo saranno la veterana Mara Venier e il vincitore del GF Vip Daniele Bossari. E […] L'articolo L’Isola dei Famosi – Sesta puntata del 27 febbraio 2018 – ...

Striscia la Notizia vs Isola dei Famosi/ Il tg contro Alessia Marcuzzi : "Ci siamo sentiti presi in giro" : Striscia la Notizia contro l'Isola dei Famosi 2018: oggi nuove rivelazioni. Intanto Valerio Staffelli e Max Laudadio volano in Honduras. Le ultime notizie sulla nuova puntata(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 22:19:00 GMT)

L'Isola dei Famosi continua a creare polemiche : Brutte notizie in arrivo per la conduttrice Mediaset Alessia Marcuzzi. In questi ultimi giorni Mediaset e la società di produzione Magnolia stanno decidendo se chiudere o meno quest'edizione dell' 'Isola dei Famosi' in cui il caso canna-gate sta suscitando enormi polemiche. La società di produzione vorrebbe anticipare la chiusura del programma, anche se la puntata di martedì scorso è stata seguita da 4,4 milioni di spettatori e oltre il 24% di ...

Isola dei famosi - scoppia lo scontro per lo shampoo : Formicola litiga con la Morali : scoppia la lite all'Isola dei famosi tra il comico Nino Formicola e la showgirl Elena Morali . La colpa dello scontro sarebbe tutta dello shampoo, Formicola è andato su tutte le furie infatti quando ...

“Vuoi la guerra? Eccola!” Isola dei famosi - l’atmosfera è bollente. A poche ore dalla diretta nuovo scontro tra i naufraghi e la storia - stavolta - sembra proprio destinata a non finire : L’Isola è sempre più rovente. Dopo la lite tutta al femminile che ha visto coinvolta l’ex fidanzata di Max Biaggi, Bianca Atzei, la bellissima Paola Di Benedetto ed Elena Morali ecco che nuova benzina viene buttata sul fuoco. Al centro della polemica, neanche a dirlo, ancora lei che più di ogni altro ha dimostrato di non avere peli sulla lingua: Elena Morali che stavolta se l’è presa con Nino Formicola. L’oggetto della lite, nello ...

Isola dei Famosi - Cecilia Capriotti rivela : "Eva aveva avvertito la produzione su Monte prima della diretta" : Dopo la macchina della verità a Eva Henger, l'audio degli inviati di Striscia la Notizia , a Domenica Live si è continuato a parlare del presunto consumo di marijuana all' Isola dei Famosi . A parlare ...

Franco Terlizzi omofobo?/ Il figlio Michael lo difende e nega a Pomeriggio 5 (Isola dei Famosi 2018) : Franco Terlizzi è omofobo? Vladimir Luxuria scende in campo e cita una recente conversazione telefonica con Michael, figlio del concorrente de L'Isola dei Famosi 2018.(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 19:11:00 GMT)

“Chiudi quella maledetta bocca!”. Isola dei Famosi - è guerra tra donne. Accuse reciproche e parole pesantissime. E la lite contagia anche gli altri naufraghi. Caos totale : A poche ore dalla diretta dall’Honduras ecco che sull’Isola dei Famosi scoppia un nuovo caso. Riguarda le donne dell’Isola ,tra le quali è scoppiata una vera e propria guerra. A lanciare il sasso è stata un’insospettabile., la cantante sarda ma milanese di adozione, ex di Max Biaggi Bianca Atzei insieme a Paola Di Benedetto e Elena Morali. Con un giro di parole dette riferite da far invidia alle migliori comari. “Parli ...

