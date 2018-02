Isola | anticipazioni puntata | i naufraghi eliminati verso il ritorno in Honduras

Isola dei Famosi 2018 : le anticipazioni della sesta puntata - questa sera su Canale 5 : Sesto appuntamento con il reality. In arrivo nuovi naufraghi mentre Franco, Gaspare e Paola sono a rischio eliminazione.

Anticipazioni Isola dei Famosi - Bianca e Paola : stasera la punizione : Bianca Atzei e Paola Di Benedetto infrangono il regolamento a L’Isola dei Famosi Ore davvero difficili queste per i naufraghi della tredicesima edizione de L’Isola dei Famosi. Difatti, com riportato dalle Anticipazioni pubblicate poco fa sul sito internet del reality show condotto da Alessia Marcuzzi, Paola Di Benedetto e Bianca Atzei hanno infranto il regolamento. Cosa hanno fatto? Come tutti sapranno bene, le due naufraghe sono ...

Anticipazioni Isola dei Famosi : tre ex naufraghi andranno al televoto per tornare in Honduras : Isola dei Famosi Anticipazioni: Nadia Rinaldi, Cecilia Capriotti e Filippo Nardi di nuovo al televoto Come anticipato da Riccardo Signoretti qualche giorno fa, degli ex naufraghi dell’Isola dei Famosi stanno per fare ritorno in Honduras. A svelare nuovi dettagli è in anteprima Davide Maggio, che fa sapere che nella puntata di domani ci sarà un […] L'articolo Anticipazioni Isola dei Famosi: tre ex naufraghi andranno al televoto per ...

Anticipazioni Isola dei Famosi - 27 Febbraio : arrivano nuovi naufraghi : L’Isola dei Famosi Anticipazioni: nuovi naufraghi in arrivo Domani sera andrà in onda una nuova puntata della tredicesima edizione dell’Isola dei Famosi. E in base alle Anticipazioni sarà una puntata davvero scoppiettante e piena di sorprese. Cosa succederà? Intanto ci saranno dei nuovi ingressi. Difatti, gli autori, dopo i vari ritiri di Chiara Nasti, Francesco Monte e Craig Warwick, hanno deciso finalmente di fare sbarcare in ...

Isola dei famosi - anticipazioni puntata 27 febbraio : nuovi ingressi - eliminazione - Giucas Casella chi ipnotizzerà? : L’Isola dei famosi 13, la sesta puntata in onda martedì 27 febbraio dalle 21.30 su Canale 5 con Alessia Marcuzzi conduttrice, Stefano De Martino inviato in Honduras, Daniele Bossari e Mara Venier opinionisti e le incursioni della Gialappa’s Band in diretta. Ecco cosa succederà. Isola dei famosi 2018, i concorrenti in gara Francesca Cipriani, showgirl, Alessia […] L'articolo Isola dei famosi, anticipazioni puntata 27 febbraio: ...

Concorrenti Isola 2018 - tre rientri in gara e due nuovi naufraghi? Tutte le anticipazioni : Arrivano o non arrivano nuovi Concorrenti all'Isola dei famosi 2018? E se arrivassero vecchi Concorrenti come nuovi Concorrenti? Non è uno scioglilingua, è un'ipotesi che potrebbe verificarsi per mancanza di altre risorse. Ammettiamolo, questa Isola 2018 proprio non riesce a decollare e sta perdendo pezzi di settimana in settimana: se non fosse per pochi Concorrenti, ci si annoierebbe e non poco seguendo i daytime, inoltre stanno succedendo ...

Anticipazioni Isola 2018 - due abbandoni e un nuovo ingresso? News sorprendenti : Ultime Anticipazioni sull'Isola dei Famosi 2018! Sembra proprio che questa edizione del reality show di Canale 5 sia destinata a perdere pian pianino tutti i suoi naufraghi: dopo il caso "Francesco Monte" che ha portato quest'ultimo a prendere la decisione di lasciare il programma, gli infortuni di Craig e Giucas e l'abbandono di Chiara Nasti, adesso potrebbero prendere il prossimo aereo diretto in Italia Francesca Cirpiani e Bianca Atzei. I ...

Anticipazioni Isola 2018 : i nuovi ingressi e l'eliminato della prossima puntata : Cosa ci rivelano le Anticipazioni di martedì 27 febbraio dell'Isola 2018? Franco Terlizzi è una delle rivelazioni di questa edizione, amatissimo dal pubblico a casa e, per questo, riuscirà a superare indenne anche la prossima nomination; a vedersela brutta è invece Nino, che potrebbe essere l'eliminato del 27 febbraio 2018. Non crediamo proprio che Paola Di Benedetto possa perdere al televoto: dalla sua parte ha un gruppo consistente di fan, che ...

Bianca Atzei all’Isola dei Famosi 2018 ritrova il sorriso con Filippo desnudo : anticipazioni 20 febbraio : Bianca Atzei all'Isola dei Famosi 2018 sembra ormai aver dimenticato Max Biaggi. Se nelle prime settimane l'abbiamo vista piangere pensando a quello che è successo con il pilota, anche in diretta parlando con Alessia Marcuzzi, in questi ultimi giorni, la cantante sarda ha avuto modo di litigare e ridere. Bianca Atzei all'Isola dei Famosi 2018 ha ritrovato il sorriso proprio grazie a Filippo Nardi con il quale c'è un rapporto speciale sin ...

