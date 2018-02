' Isola | Alessia Marcuzzi leggerà un comunicato choc e svelerà la verità sul canna-gate '

Isola DEI FAMOSI 2018 VS COMMISSARIO MONTALBANO/ Alessia Marcuzzi - si mette male : la Rai la insegue : L'ISOLA dei FAMOSI contro il COMMISSARIO Monalbano: per Alessia Marcuzzi si mette male. La rai sposa al martedì le repliche della fiction, il reality trasloca ancora.(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 19:38:00 GMT)

Alessia Marcuzzi - l'Isola dei famosi si allunga di una puntata : l'annuncio di Roberto Cenci : Altro che chiusura anticipata. l'Isola dei famosi si allunga di una puntata rispetto alla data prevista. Ad annunciarlo è il regista del reality Roberto Cenci questa mattina in radio su Rtl 102.5. La ...

“È la fine?”. Catastrofe all’Isola dei Famosi. L’ultimo aggiornamento è veramente “tragico” e metterà in ginocchio il programma. Altro che le canne di Monte - questa è una mazzata enorme per Alessia Marcuzzi… : La tredicesima edizione de L’Isola dei famosi è partita alla grande: la prima puntata ha registrato il record di ascolti e anche le successive non sono andate male. Certo, dopo l’uscita di Francesco Monte che ha deciso spontaneamente di tornare in Italia dopo lo scoppio del canna-gate, è mancato un elemento portante. La mancanza di Francesco Monte si è fatta sentire e le sue fan hanno un po’ mollato la presa (oltre a minacciare di morte le ...

“È la fine?”. Catastrofe all’Isola dei Famosi. L’ultimo aggiornamento è veramente “tragico” e metterà in ginocchio il programma. Altro che le canne di Monte - questa è una mazzata enorme per Alessia Marcuzzi… : La tredicesima edizione de L’Isola dei famosi è partita alla grande: la prima puntata ha registrato il record di ascolti e anche le successive non sono andate male. Certo, dopo l’uscita di Francesco Monte che ha deciso spontaneamente di tornare in Italia dopo lo scoppio del canna-gate, è mancato un elemento portante. La mancanza di Francesco Monte si è fatta sentire e le sue fan hanno un po’ mollato la presa (oltre a minacciare di morte le ...

Flavio Montrucchio - marito di Alessia Mancini/ "Rosa Perrotta? Potrebbe diventare amiche" (Isola 2018) : Flavio Montrucchio è convinto che la moglie Alessia Mancini, tenace naufraga dell'Isola dei Famosi 2018, possa legare con Bianca Atzei e Rosa Perrotta fuori dal gioco(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 12:54:00 GMT)

“È molto difficile per Alessia. Secondo me…”. Isola - Flavio Montrucchio parla. Il pubblico del reality può farsi un’idea - ma lui sa : è sicuro di quello che sta provando la moglie - che in Honduras ha avuto difficoltà a essere accettata dal gruppo : Isola dei Famosi: chi è in nomination e rischia di uscire, chi è coinvolto direttamente nel canna-gate, chi viene accusato addirittura di omofobia. E poi c’è Alessia Mancini, la naufraga più volte tacciata di fare la maestrina, che dà ordini agli altri naufraghi e si arrabbia quando le cose non girano per il verso che voleva lei. Fa la mamma in Honduras, le hanno detto. E nonostante sia passato poco più di un mese dall’arrivo ...

Isola dei Famosi : cosa si aspetta Alessia Mancini dopo il reality : Alessia Mancini cerca il riscatto dopo L’Isola dei Famosi? Alessia Mancini è senza dubbio uno dei personaggi più forti dell’attuale edizione dell’Isola dei Famosi. La moglie di Flavio Montrucchio ha dimostrato nel corso dei primi due mesi di reality di avere un carattere forte, da leader, e di non essere disposta a lasciar correre atteggiamenti ritenuti poco corretti. Il marito della showgirl, ha commentato l’esperienza ...

Alessia Marcuzzi e l’audio di Striscia la Notizia/ Le prove sul canna-gate l'affondano? (Isola dei Famosi) : Alessia Marcuzzi si tiene lontana dalle polemiche, ma potrebbe essere costretta a vivere la chiusura dell'Isola dei Famosi 2018 prima del previsto. (Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 11:25:00 GMT)

ROSA PERROTTA / Video - appianati i contrasti con Alessia Mancini (Isola dei famosi) : ROSA PERROTTA, ex Uomini e Donne ed attuale naufraga sull’Isola, ha trovato il giusto equilibrio nel gruppo di naufraghi appianando anche i contrasti con la Mancini.(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 10:18:00 GMT)

Flavio Montrucchio : “Alessia Mancini all’Isola non si abbatte - di Rosa Perrotta potrebbe diventare amica…” : Flavio Montrucchio sente la mancanza della moglie Alessia Mancini, tra i concorrenti più attivi de L’isola dei famosi 13. Ecco cosa dichiara in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni. Flavio Montrucchio commenta la partecipazione di Alessia Mancini all’Isola dei famosi Flavio Montrucchio conosce bene i reality visto che vinse la seconda edizione del Grande Fratello. […] L'articolo Flavio Montrucchio: “Alessia Mancini ...

VLADIMIR LUXURIA SOSTITUISCE ALESSIA MARCUZZI/ Striscia la Notizia la lancia per la prossima Isola del Famosi? : VLADIMIR LUXURIA, Isola dei Famosi 2018: Striscia la Notizia ha dichiarato che l'attivista e scrittrice sarebbe molto più efficace alla conduzione del reality al posto di ALESSIA MARCUZZI.(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 08:17:00 GMT)

L’Isola dei Famosi – Sesta puntata del 27 febbraio 2018 – Conduce Alessia Marcuzzi con Venier - Bossari e la Gialappa’s. : Questa sera, in prima serata su Canale 5, torna L’Isola dei Famosi, condotta per il quarto anno consecutivo da Alessia Marcuzzi. Il compito di narrare le fatiche dei naufraghi in Honduras quest’anno è affidato a Stefano De Martino, mentre in studio i commentatori a bordo campo saranno la veterana Mara Venier e il vincitore del GF Vip Daniele Bossari. E […] L'articolo L’Isola dei Famosi – Sesta puntata del 27 febbraio 2018 – ...

Striscia la Notizia vs Isola dei Famosi/ Il tg contro Alessia Marcuzzi : "Ci siamo sentiti presi in giro" : Striscia la Notizia contro l'Isola dei Famosi 2018: oggi nuove rivelazioni. Intanto Valerio Staffelli e Max Laudadio volano in Honduras. Le ultime notizie sulla nuova puntata(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 22:19:00 GMT)

Isola dei Famosi - Striscia ha un altro audio choc. La D'Urso : "Fatelo sentire ad Alessia" : Dopo la prova audio mandata in onda a Striscia la Notizia , i due inviati del tg satirico, Valerio Staffelli e Max Laudadio, hanno portato altro materiale a Domenica Live , materiale che confermerebbe ...