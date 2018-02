Inzaghi | ' Vogliamo la finale | speriamo in un grande pubblico'

Lazio - Inzaghi : «Vogliamo la finale - spero ci siano tanti tifosi» : ... «Abbiamo lavorato tanto per arrivare fin qui e ora a 90' dalla finale ce la giocheremo nel migliore dei modi», ha concluso il tecnico biancoceleste ai microfoni di Rai Sport.

Lazio - Inzaghi : 'Siamo in alto e vogliamo rimanerci' : Lazio -Chievo 5-1, tabellino, cronaca e statistiche IMMOBILE KO - Unica nota stonata l'infortunio di Immobile che si è fatto male al quadricipite della gamba destra nei primi minuti e dopo aver ...

Lazio-Cittadella - Inzaghi : “Vogliamo la semifinale”. Venturato : “Non li abbiamo messi in difficoltà” : Lazio-Cittadella, Inzaghi: “Vogliamo la semifinale”. Venturato: “Non li abbiamo messi in difficoltà” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Lazio-Cittadella – Al termine del match di Coppa Italia, vinto all’Olimpico di Roma contro il Cittadella, il tecnico della Lazio, Inzaghi, ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di ...