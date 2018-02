Inter | pronta l' offerta per Asamoah

SpaceX - pronta a portare Internet ovunque con i satelliti : Domani sarà un altro grande giorno per SpaceX, il secondo grande giorno per il gruppo aerospaziale di Elon Musk, che meno di due settimane fa ha lanciato nello spazio il razzo più potente mai creato dall’uomo, Falcon Heavy. La nuova sfida di Musk è quella di mettere in orbita satelliti in grado di portare internet ad alta velocità in tutto il mondo: quello di domani sarà un test, mentre i primi satelliti commerciali, che staranno ...

Gianluigi Buffon/ Ritiro - Ilaria D'Amico e Alena Seredova : per lui pronta una poltrona alla Fifa(L'Intervista) : Gianluigi Buffon sarà ospite di Maurizio Costanzo nella nuova puntata de L'Intervista di questa sera (ore 23.30, Canale 5) per parlare del suo futuro calcistico ma non solo...(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 22:50:00 GMT)

Wimax - pronta la proroga per Linkem - Tiscali e Go Internet. Esclusa Tim : ROMA - Linkem, Tiscali, e Go Internet, tre dei concessionari delle frequenze assegnate con la gara Wimax del 2008 che portarono nelle casse dello Stato 136,3 milioni, possono tirare un sospirto di ...

Crisi Eaton : Regione pronta a Intervenire : La Regione Friuli Venezia Giulia è pronta a intervenire mettendo in campo tutti gli strumenti per supportare il processo di ricollocazione dei 157 lavoratrici e lavoratori a seguito della decisione di ...

Curling - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : i favoriti. Il Canada cerca il quarto titolo consecutivo - la Svezia è pronta a Interrompere questa egemonia : Ci aspettiamo grande spettacolo nel torneo maschile di Curling alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang. Sul ghiaccio coreano si sfideranno le dieci nazioni più forti del mondo per cercare una medaglia che le consacri per sempre nella storia. Andiamo quindi ad analizzare i favoriti per questa rassegna a cinque cerchi. Partiamo dal Canada, che cercherà di conquistare la quarta medaglia d’oro olimpica consecutiva. La formazione canadese partirà ...

Softball - l’Italia è pronta per l’Asia Pacific Cup. Primo test Internazionale verso il Mondiale 2018 : La Nazionale Italiana di Softball è in Australia da circa sei giorni per disputare l’Asia Pacific Cup. Si tratta di un torneo internazionale che si tiene a Sydney, nella splendida cornice del Sydney’s Blacktown International Sportspark, l’impianto che ospitò il torneo dei Giochi Olimpici del 2000. L’Italia sfiderà le padrone di casa dell’Australia, il team Aussie All-Stars, la Nuova Zelanda, Taiwan, Cina e Giappone. Un ...

Pastore all'Inter/ Calciomercato news - per l’argentino è già pronta la numero 10 : Pastore all'Inter, Calciomercato news, c’è l’accordo con il giocatore, manca quello con il PSG. Il Flaco ha trovato l’intesa con i nerazzurri, ma manca l’ok dei parigini(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 11:40:00 GMT)

Elezioni - rapporto Usa : «La Russia pronta a Interferire». Accuse a M5S e Lega Video : Nel documento ufficiale si dice che «l’’Italia potrebbe essere un obiettivo per l’interferenza elettorale del Cremlino, che probabilmente cercherà di promuovere i partiti che sono contro il rinnovo delle sanzioni europee alla Russia»

Elezioni - rapporto Usa : «La Russia pronta a Interferire». Accuse a M5S e Lega : Nel documento ufficiale si dice che «l’’Italia potrebbe essere un obiettivo per l’interferenza elettorale del Cremlino, che probabilmente cercherà di promuovere i partiti che sono contro il rinnovo delle sanzioni europee alla Russia»

Inter - pronta l'offerta di Suning a Icardi : Secondo quanto riferito da Sky Sport , Suning sta pensando di blindare ulteriormente Mauro Icardi per la prossima stagione. Non è escluso dunque che venga fatta una nuova proposta di rinnovo con clausola ben più alta dei 110 ...

Calciomercato Inter/ News - Icardi : pronta la clausola da 130 milioni di euro (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate al mondo nerazzurro: il difensore centrale della Lazio Stefan de Vrij blocca il suo rinnovo con i biancocelesti, pronto a lasciare la squadra?(Pubblicato il Wed, 20 Dec 2017 12:06:00 GMT)