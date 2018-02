Inps | le visite fiscali ai dipendenti pubblici aumentano e i giorni di mutua diminuiscono

Inps - raffica di visite fiscali : in calo i giorni di malattia : Ha fatto il suo debutto il polo unico dell'Inps per le visite fiscali. Di fatto tra settembre e dicembre dello scorso anno sono state effettuate ben 144mila visite. E con la nuova procedura è stata rivelata una consistente diminuzione dei certificati di malattia. E secondo quanto riporta l'Inps si tratta di un -13 per cento. Nel dettaglio si rileva una riduzione del 10,6 per cento nel settore pubblico e del 3,3 per cento nel settore ...

Inps : più visite fiscali - calano malattie : 16.56 L'Inps ha effettuato tra settembre e dicembre 2017 144.000 visite fiscali ai dipendenti pubblici, registrando nello stesso periodo un calo dei certificati di malattia del 13,6%. Lo ha detto il presidente Inps Boeri, presentando i primi dati del polo unico sulle visite fiscali e spiegando che la riduzione dei giorni di malattia è stata del 10,6% a fronte del -3,3% che si è registrato nel settore privato.

Visite fiscali 2018 - quando e come : Inps alla ricerca dei finti malati : Dal 13 gennaio 2018 è entrato in vigore il decreto sulle Visite fiscali, che stabilisce nuove procedure per l’accertamento da parte dell’Inps delle assenze per malattia dei lavoratori del pubblico impiego. Lo scopo è stanare i finti malati, grazie all’utilizzo del software Savio. Si tratta di un algoritmo che indica dove e come procedere alle […] L'articolo Visite fiscali 2018, quando e come: Inps alla ricerca dei finti ...

Visite fiscali 2018 - quando e come : Inps alla ricerca dei finti malati : Dal 13 gennaio 2018 è entrato in vigore il decreto sulle Visite fiscali, che stabilisce nuove procedure per l’accertamento da parte dell’Inps delle assenze per malattia dei lavoratori del pubblico impiego. Lo scopo è stanare i finti malati, grazie all’utilizzo del software Savio. Si tratta di un algoritmo che indica dove e come procedere alle […] L'articolo Visite fiscali 2018, quando e come: Inps alla ricerca dei finti ...