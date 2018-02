Infortunio Rincon | il comunicato del Torino sulle condizioni del centrocampista

calcioweb.eu

(Di martedì 27 febbraio 2018)– Brutta prestazione delnella gara di campionato contro il Verona,anche per il. Ecco ildel: “ripresa degli allenamenti al Filadelfia con una seduta pomeridiana a porte aperte sul campo secondario cui hanno assistito circa 150 persone nonostante il freddo pungente. Il tecnico Mazzarri ha fatto svolgere un programma tecnico-tattico con partitella a tempo e campo ridotti e, per finire, un lavoro atletico. Edera ha ripreso a lavorare parzialmente con il gruppo. Allenamento personalizzato per Bonifazi. Trattamenti e terapie pera seguito di un trauma subìto durante la sfida contro il Verona. La diagnosi: esiti di trauma contusivo-distorsivo alla caviglia destra con prognosi da aggiornarsi secondo evoluzione clinica. Il programma di domani prevede una doppia sessione a porte chiuse”. LEGGI ...