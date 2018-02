Infortunio Danilo | tegola Udinese | ecco i tempi di recupero

calcioweb.eu

(Di martedì 27 febbraio 2018)– L’è reduce dalla sconfitta nella gara di campionato contro la Sampdoria ed in più ha dovuto fare i conti con l’del difensore, il calciatore costretto a saltare alcune partite. “Calcio informa che oggi il capitano Larangeiraè stato sottoposto ad esami diagnostici strumentali per determinare l’entità dell’subito durante la sfida di domenica scorsa contro la Sampdoria. È stata rilevata una lesione di primo grado a carico del flessore della coscia sinistra, la cui evoluzione clinica sarà valutata attraverso un attento monitoraggio fisico riabilitativo. Idi rientro all’attività agonistica sono stimati in circa 3 settimane.è già al lavoro con lo staff diCalcio e le sue condizioni verranno valutate quotidianamente”. L'articolo: ...