In vigore decreto origine etichetta per sughi | salse e concentrato di pomodoro

Animali - specie esotiche invasive : entra in vigore il decreto che recepisce il regolamento Ue : Dal prossimo 14 febbraio entrerà in vigore il decreto che recepisce anche in Italia il regolamento europeo per prevenire e gestire l’introduzione delle specie esotiche considerate particolarmente invasive dall’Unione Europea Le specie esotiche, talvolta chiamate “aliene”, sono piante, Animali e altri organismi introdotti dall’uomo, accidentalmente o volontariamente, al di fuori della loro area di origine. Attualmente, si stima che siano ...