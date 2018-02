Ilva di Taranto | incidente sul lavoro | operaio addetto al tornio ferito a una mano

A che punto è la vertenza sull'Ilva di Taranto : C'e' anche l' Ilva litalia Embraco Carlo Calenda , affronterà martedì a Bruxelles nell'incontro con il commissario europeo alla Concorrenza, Margrethe Vestager . Ferma la trattativa in Italia - ...

Taranto - l'Ilva dovrà risarcire i residenti del quartiere Tamburi : "Case svalutate del 20 per cento" : Respinto il ricorso del siderurgico contro la class acrtion dei proprietari delle case a ridosso dell'acciaieria più grande d'Europa. Gli importi sono compresi...

Ilva di Taranto - al via la copertura dei parchi minerari. Emiliano contro il governo : "Danni gravissimi" : Anche il sindaco attacca: "In una città normale, non viene inaugurato un simile cantiere senza prima illustrarlo ai rappresentanti del territorio"

Ilva - il sindaco di Taranto contro governo : allontana l'intesa : Rinaldo Melucci chiama in causa per la risoluzione della vertenza il Capo dello Stato. 'I ministri, afferma, vogliono metterci nella difficile posizione di non poter arretrare'

Il governo : no alla proposta della regione Puglia e del comune di Taranto sull'Ilva : La sua accettazione presupporrebbe la necessità di una completa rielaborazione del piano industriale, del piano ambientale e della stessa offerta del soggetto aggiudicatario con conseguente azzeramento del lavoro fin qui fatto, si legge in una nota

Ilva - governo respinge proposta Regione Puglia e Comune Taranto : 'Non può essere condivisa per motivi di merito e di diritto' la proposta di accordo di programma sul'Ilva formulata dalla Regione Puglia e dal Comune di Taranto. C'è invece la disponibilità a firmare ...

Ilva - governo propone accordo a Regione Puglia e Comune Taranto : Roma, 29 gen. , askanews, Il governo propone alla Regione Puglia e al Comune di Taranto un accordo di programma sull'Ilva. 'I ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente, della salute e della ...

Niente posti nelle liste del Pd a chi blocca Ilva e il futuro industriale di Taranto : Come intuibile in questa faccenda kafkiana (che avrebbe già fatto scappare qualunque investitore) si mettono in discussione scienza, economia, lavoro e progresso. Nel frattempo leggiamo dalle ...

Ilva - nei giorni di vento scuole aperte ma fabbrica si dovrà fermare. Il sindaco di Taranto : “Lo stabilimento pagherà pulizia” : Qualcosa cambia a Taranto. Almeno nei Wind day, i giorni in cui soffia nella direzione che porta le poveri e i veleni dell’Ilva di Taranto nel vicinissimo quartiere Tamburi. Le scuole resteranno aperte anche se fino alle 12,30, ma soprattutto dovrà fermarsi una parte della fabbrica. È stato il sindaco del capoluogo ionico, Rinaldo Melucci, a stabilirlo con un‘ordinanza emessa nelle scorse ore e con la quale ha disposto che “durante i giorni ...

Taranto - nei wind day niente più stop alle scuole : "L'Ilva dovrà fermare le polveri" : Ordinanza urgente del sindaco Melucci che ha ordinato lo stop di parchi minerali e nastri trasportatori nei giorni di vento. L'Ilva dovrà pulire non solo le...

Taranto - scuole ancora chiuse a causa per le polveri Ilva : i bambini tornano in classe e puliscono i banchi sporchi di minerale : Al ritorno nelle aule dopo due giorni di vacanze forzate a causa dei Wind days, i bambini delle scuole del rione Tamburi di Taranto hanno pulito i banchi con panni e fazzoletti che sono rimasti impregnati di polvere minerale. “Questo è il risultato”, scrive una insegnante postando la foto su Facebook. Le scuole del quartiere a ridosso dell’Ilva devono infatti restare chiuse nei giorni di forte vento proveniente da nord ovest che ...

Ilva di Taranto - è morto a 39 anni per un tumore l'ex operaio che fu campione mondiale di karate : Mario Amodio si è spento dopo una battaglia di 10 anni. Nel 2007 fu campione mondiale di karate conact. L'annuncio di Domenico Iannacone che lo intervistò...