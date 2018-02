“Il video rivelazione sul caso Monte” Le immagini inedite in diretta all’Isola dei

Claudio Santamaria in È arrivata la felicità 2 è Orlando nel post-favola (video) : “Il suo fantasma è un amico del liceo” : Claudio Santamaria in È arrivata la felicità 2 è un Orlando molto più disincantato e realista rispetto alla prima stagione: nel nuovo capitolo in onda da martedì 20 febbraio su Rai1, l'architetto si ritrova a vivere la difficile quotidianità della convivenza con la sua Angelica (Claudia Pandolfi). Dopo aver unito le loro due famiglie e aver messo al mondo il loro Andrea, la vita dei protagonisti scorre monotona tra pannolini da comprare e ...

Napoli - M5S sotto alla Regione con il video di Fanpage : “Il presidente De Luca si dimetta” : Un centinaio di persone sta partecipando al flash mob promosso dal Movimento 5 Stelle davanti al palazzo della Regione Campania, a Napoli, per chiedere le dimissioni del governatore Vincenzo De Luca. Il secondogenito del presidente della giunta regionale, Roberto De Luca, è coinvolto nell’inchiesta della procura di Napoli su un giro di tangenti ai politici per lo smaltimento illecito dei rifiuti. Con smartphone e tablet, tutti si sono ...

Nadia Toffa e il cancro/ Video Iene - Barbara d’Urso rivela : “Il pubblico non ha mai smesso di applaudire!” : Nadia Toffa e il cancro: Video Iene. La dedica di Pif: “Le cose che non ti ho mai detto...”. Le ultime notizie sulla conduttrice e inviata, che ieri ha raccontato la sua battaglia(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 20:03:00 GMT)

Annalisa - “Il Mondo Prima di Te” : arriva il video della canzone in gara a Sanremo 2018 : Annalisa ha avuto l’onore e l’onere di aprire il Festival di Sanremo 2018. #IlMondoPrimaDiTe #Sanremo2018 A post shared by Annalisa (@naliAnnalisa) on Feb 6, 2018 at 2:28pm PST La cantante è stata infatti la Prima ad esibirsi alla kermesse con “Il Mondo Prima di Te”, che al momento è il secondo brano più richiesto su iTunes. Nali ha pubblicato il video, girato nella stupenda Lanzarote, e anch’esso che sta ...

MUDIMBI/ Video - “Il mago” : il ragazzo si piazza terzo e il pubblico borbotta (Nuove proposte - Sanremo 2018) : MUDIMBI ha conquistato e incantato il pubblico di Sanremo 2018 con la canzone "Il mago". Questa sera sarà nominato il vincitore delle Nuove proposte del Festival. (Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 23:28:00 GMT)

ANALISI/ Video - testo di “Il ballo delle incertezze” canzone di Ultimo (Nuove proposte - Sanremo 2018) : testo di “Il ballo delle incertezze”, ANALISI della canzone di Ultimo tra le Nuove proposte a Sanremo 2018. I temi del brano: futuro e incertezze. Il Video della canzone.(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 15:30:00 GMT)

ANALISI/ Video - testo di “Il mago” canzone di Mudimbi (Nuove proposte - Sanremo 2018) : testo di “Il mago”, ANALISI della canzone di Mudimbi in gara tra le Nuove proposte di Sanremo 2018. I temi del brano: futuro e difficoltà. Il Video della canzone.(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 15:20:00 GMT)

ANALISI/ Video - testo di “Il congiuntivo” canzone di Lorenzo Baglioni (Nuove proposte - Sanremo 2018) : testo di “Il congiuntivo”, ANALISI della canzone di Lorenzo Baglioni tra le Nuove proposte di Sanremo 2018. I temi del brano: amore e grammatica. Il Video della canzone.(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 15:00:00 GMT)

ANALISI/ Video - testo di “Il segreto del tempo” canzone di Roby Facchinetti e Riccardo Fogli (Sanremo 2018) : testo di “Il segreto del tempo”, ANALISI della canzone di Roby Facchinetti e Riccardo Fogli a Sanremo 2018. I temi del brano: il tempo che passa. Il Video dell’intervista prima del Festival(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 17:50:00 GMT)

ANALISI/ Video - testo di “Il mondo prima di te” canzone di Annalisa (Festival di Sanremo) : testo di “Il mondo prima di te”, ANALISI della canzone di Annalisa a Sanremo 2018. I temi del brano: rinascita e gratitudine . Il Video dell’intervista prima del Festival(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 15:00:00 GMT)

“Ilaria - dai un bacio con la lingua a Gigi Buffon”/ Video - Gattuso D'Amico : siparietto Sky - risate e imbarazzo : “Ilaria, dai un bacio con la lingua a Gigi Buffon”: Video Gattuso D'Amico, siparietto a Sky Calcio Show tra risate e imbarazzo. Le ultime notizie sulle battute dopo Milan Lazio(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 21:17:00 GMT)