Il settimanale Chi svela la nuova conduttrice del Grande Fratello

(Di martedì 27 febbraio 2018) Ritorna nei palinsesti della televisione italiana laedizione delNip, il papà di tutti i reality show. Lo farà ad Aprile, sempre su Canale Cinque. La prima edizione del GF in Italia è andata in onda nel 2000, prodotto dalla casa di produzione televisiva Endemol.Tante ipotesi di conduzione si sono fatte nelle ultime settimane per laedizione del. Si era vociferato per prima il nome di Anna Safroncik, poi quello di Belen Rodriguez e Barbara Palombelli e ultimamente anche quello di Nadia Toffa, da poco in cura per il cancro che l'ha colpita. Secondo ilChi il nome ufficiale pare essere proprio quello della giornalista eBarbara Palombelli. Dopo molte settimane di assiduo corteggiamento da parte dei vertici di Mediaset, la moglie di Rutelli ha quindi finalmente accettato la proposta. Qualche settimana fa sul proprio ...