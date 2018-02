Il realismo del XVI secolo

Museo del neo realismo e De Santis : se ne parlerà a Teleuniverso : ... sul canale 89 per quanto riguarda l'Abruzzo, sul canale 617 per il Molise e - come sempre - con un 'ora di differita su Teleuniverso +1 , canale 661, oltre che in streaming sul sito internet www.

realismo magico all'italiana. L'incanto della quotidianità : Che l'arte del '900 non risponda a un andamento evoluzionista, nel puro senso darwiniano secondo cui a ogni manifestazione d'avanguardia ne seguirebbe un'altra ancora più estrema, lo conferma ciò che periodicamente accade quando si considera la pittura. A cominciare proprio dagli anni '20, quando si assiste a un prolungato e insistito tornare in auge della figurazione, difficile da prevedere anche solo fino al 1916, anno ...

"Pop" di Brian Griffin - il fotografo del "realismo capitalista" per la prima volta in Italia : Una donna brandisce una falce in un campo di grano, protesa in uno sforzo cinetico che sembra lanciarla ai confini del tempo. La seguono le luci, le nubi si aprono all'orizzonte. Per la copertina che doveva sancire la fase elettropop con Vince Clarke e proiettarli nel panorama underground, i Depeche Mode chiamarono l'epigono del realismo capitalista, Brian Griffin. Iconografia sovietica in chiave futurista, stile fotografico ispirato ai dipinti, ...