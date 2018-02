Il professore picchiato | «Genitori | rimettetevi in discussione»

vanityfair

(Di martedì 27 febbraio 2018) Ancora nessuno si è scusato con il professor Giuseppe Falsone, l’insegnante di Scienze 42enne, di Treviso, che è statodaidi un suo alunno. Né la scuola, che ha avviato un procedimento disciplinare nei suoi confronti, né la famiglia del ragazzo di terza media, che era stato rimproverato al. I suoi alunni e i loro, però, gli hanno «dimostrato calore e sincerità – ci spiega -. Anche se sono severo, con loro ho un buon rapporto umano. Sanno che ho dei principi saldi. Di quello che è successo non mi sembrava giusto tacere: ne abbiamo parlato poco, ma abbastanza per far capire loro che potevano stare sereni, che era tutto sotto controllo». Le era mai capitato niente di simile, prima? «Ogni insegnante, credo, ha avuto esperienza diche protestano con il dirigente scolastico per i compiti o le interrogazioni. Ma che mi minacciassero con le mani, ...