Il primo Boeing 787-900 di Air Europa arrivato a Madrid dal South Caroline

Sfida aperta per SpaceX e Boeing : il 2018 un anno intenso - chi volerà per primo? : Il 2018 un anno intenso per SpaceX e Boeing: dopo essersi dedicate allo sviluppo delle navicelle Dragon e CTS-100 Starliner secondo l’accordo stipulato con la Nasa per il trasporto commerciale da e verso la Stazione Spaziale Internazionale (Iss) le due aziende competono per il podio del primo volo entro il 2018. Nonostante gli ultimi annunci – spiega Global Science – sembra che qualche dettaglio nella tabella di marcia delle due ...