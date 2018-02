Il poliziotto che non è intervenuto durante la strage nella scuola in Florida si è difeso

«Ma guarda che c...ne» : Noemi litiga con un poliziotto - denunciata per oltraggio : Intensificata la sicurezza all'Ariston dopo l'incurisone sul palco della prima serata, e non si fanno sconti neanche a vip e cantanti in gara: denunciata Noemi per aver insultato un poliziotto, dopo aver provato a forzare il varco del teatro senza pass

Il cane poliziotto è malato terminale : picchetto d’onore per l’ultimo addio : Il cane poliziotto è malato terminale: picchetto d’onore per l’ultimo addio L’ultimo saluto al cane poliziotto Pahjti da parte dei suoi colleghi uomini: agenti di ogni ordine e grado si sono radunati, disponendosi sull’attenenti ai due lati e facendogli il saluto militare al suo passaggio.Continua a leggere L’ultimo saluto al cane poliziotto Pahjti da parte […] L'articolo Il cane poliziotto è malato terminale: picchetto ...

Tonelli - poliziotto in politica"Ecco perché ho scelto Salvini" La ricetta su sicurezza e migranti : GIANNI Tonelli, SU AFFARI LA PRIMA INTERVISTA DA CANDIDATO/ Il segretario del Sindacato autonomo di Polizia conferma la candidatura con la Lega e spiega il programma su sicurezza e migranti Segui su affaritaliani.it

Mikhail Popkov - il poliziotto che stuprava e uccideva le donne : è accusato di oltre 80 omicidi : Mikhail Popkov, il poliziotto che stuprava e uccideva le donne: è accusato di oltre 80 omicidi Per 18 anni la polizia russa si è interrogata sull’identità dell’uomo che stuprava e uccideva le donne di Angarsk, Siberia. Nel 2012, l’intuizione di confrontare il DNA del killer con quello dei poliziotti ha portato all’arresto del kille. Mikhail […] L'articolo Mikhail Popkov, il poliziotto che stuprava e uccideva le ...

Venezuela : ucciso Oscar Perez - l’ex poliziotto che sfidò il Presidente Maduro : Venezuela: ucciso Oscar Perez, l’ex poliziotto che sfidò il Presidente Maduro È stato ucciso durante un’operazione della polizia a El Junquito, nella periferia ovest di Caracas. Su Instagram aveva caricato un video (poi rimosso) dei suoi ultimi momenti di vita. “Stiamo chiedendo la resa, ma ci vogliono uccidere”. Maduro l’aveva definito “il nemico numero 1”.Continua […] L'articolo Venezuela: ucciso Oscar ...

Venezuela - ucciso Oscar Perez : l’ex poliziotto che tentò colpo di Stato : Venezuela, ucciso Oscar Perez: l’ex poliziotto che tentò colpo di Stato Maduro esulta: “Colpito il gruppo terroristico che ha attaccato la Corte Suprema” Continua a leggere L'articolo Venezuela, ucciso Oscar Perez: l’ex poliziotto che tentò colpo di Stato sembra essere il primo su NewsGo.

Se lo skater è un cane - l’esilarante video girato dal poliziotto che resta sbalordito : “Questo vi farà ridere! La polizia vede un sacco di cose. Quando l’agente Jso ha beccato questo cane sullo skateboard a nord-Ovest di Jacksonville, non riusciva a smettere di ridere. Ha realizzato un video da condividere con la rete. Divertitevi!”. Queste le parole con cui è accompagnato il video che ritrae un cane skater sulla pagina facebook della polizia di Jacksonville L'articolo Se lo skater è un cane, l’esilarante ...

G8 di Genova - promosso a questore il poliziotto che accusò i no-global di aver ucciso Carlo Giuliani : Non solo la nomina di Gilberto Caldarozzi a numero due dell’Antimafia. C’è un altro protagonista dei giorni bui del G8 di Genova che recentemente è stato promosso. Si tratta di Adriano Lauro, 54 anni, nominato questore di Pesaro: il poliziotto era in piazza Alimonda nel giorno in cui venne ammazzato Carlo Giuliani. Nessun coinvolgimento nella morte del giovane genovese, ma il 20 luglio 2001, mentre i manifestanti urlavano ...