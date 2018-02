Il mistero de «La ragazza con l’orecchino di perla»

vanityfair

(Di martedì 27 febbraio 2018) Lacondi, il capolavoro di Johannes Vermeer considerato la «Gioconda del Nord», nasconde ancora tanti misteri. È arrivato il momento di provare a risolverne alcuni: ieri il quadro è stato staccato dalla parete del Mauritshuis, museo dell’Aia che lo custodisce, per permettere a chimici, ingegneri informatici e storici dell’arte di utilizzare i sistemi esplorativi più innovativi e studiare le tecniche di pittura utilizzate per realizzare l’opera: capire di più sulle polveri minerali selezionate, sulla camera ottica, su eventuali stesure successive. Le risposte possono trovarsi sotto la superficie del viso luminoso, tra gli strati di pittura e nei minerali che costituiscono i suoi pigmenti. Per il progetto, The Girl in the Spotlight (finanziato dalla Johan Maurits Compagnie Foundation), sono al lavoro specialisti internazionali associati all’Istituto ...