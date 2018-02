Il Centro Operativo Comunale allestisce una tenda struttura per accogliere i senza tetto

La Protezione civile convoca il comitato operativo | Video | Nord e Centro sotto lo zero | Un morto in Sardegna : La Protezione civile convoca il comitato operativo | Video | Nord e Centro sotto lo zero | Un morto in Sardegna La Protezione civile convoca il comitato operativo | Video | Nord e Centro sotto lo zero | Un morto in Sardegna Continua a leggere L'articolo La Protezione civile convoca il comitato operativo | Video | Nord e Centro sotto lo zero | Un morto in Sardegna sembra essere il primo su NewsGo.

Allerta Meteo Roma : attivato il Centro Operativo comunale : Dalle 14 è attivo il Centro operativo comunale (COC) di Roma per coordinare e assistere operativamente l’attuazione delle misure previste dal piano per rischio neve e ghiaccio. Nella sede della Protezione Civile di Roma Capitale si riuniranno i Dipartimenti del Campidoglio competenti, la Polizia Locale, i Municipi e le società di pubblici servizi, alla presenza del vice sindaco, per fissare il dispositivo e le dotazioni necessarie per ...

Maltempo : il sindaco di Benevento insedia il Centro Operativo comunale : “Da domenica sarà operativo il COC (Centro operativo comunale) e saranno allertati gli uffici comunali impegnati nell’attuazione delle misure previste per far fronte alle eventuali emergenze Maltempo. E’ quanto emerso al termine della riunione convocata dal sindaco di Benevento, Clemente Mastella, in vista dell’ondata di freddo (con rischio neve e ghiaccio) che investirà anche il Sannio a partire da domenica e che, ...

Portò le molotov nella scuola Diaz ora comanda il Centro Operativo della Polstrada di Roma : Dopo quella di Caldarozzi all'antimafia un'altra nomina choc del Dipartimento di Ps. Pietro Troiani fece introdurre le false prove