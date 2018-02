Il BURIAN porta una SUPER NEVE a NAPOLI | 10cm in città con -2°C al Vomero | non succedeva

Il freddo non fa prendere l’influenza - ma #BURIAN porta nuovi virus. Ecco come difenderci : Da sempre la credenza che il freddo faccia prendere l’influenza è radicata in tutti gli italiani, eppure non è così. Infatti stare semplicemente all’aria aperta con temperature basse non porta influenza o altri sintomi parainfluenzali. L’influenza è causata da specifici virus che poco c’entrano con le temperature basse. Senza contare poi che i maggiori luoghi di contagio sono proprio quelli chiusi e caldi, come le case o ...