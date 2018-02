Ikigai | il senso dell’esistenza

vanityfair

(Di martedì 27 febbraio 2018) «Who wants to live forever?», cantavano i Queen più di trent’anni fa. Per sempre forse no, ma molto a lungo è uno dei desideri più accesi per molte persone: a parte i casi estremi come la crioconservazione, è sempre più diffusa la credenza che uno stile di vita sano, con tanta attività fisica e un’alimentazione corretta, possa aiutare nell’impresa di se non vivere per sempre, almeno provare ad arrivare a essere degli arzilli ultraottantenni. Forse però potrebbe non bastare: a che serve condurre una vita morigerata se poi non si è felici di vivere? Da questo interrogativo sono partiti il blogger Héctor García, massimo esperto a livello mondiale di cultura giapponese, e il giornalista Francesc Miralles, e indagando gli stili di vita delle popolazioni che abitano le Zone Blu nel mondo, sono giunti a una risposta:. Le Zone Blu sono le regioni in cui scienziati e ...